「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（８日、尼崎）

尼崎センプルカップのイメージキャラクターを務めるタレントの福留光帆（２２）が来場。オープニングセレモニーで開会宣言、花束贈呈などをこなし、現地配信のＹｏｕＴｕｂｅライブにも出演。９Ｒ発売中には屋外ステージで行われたトークショーにも出演した。

トークショー直前から雨が降り出してきた。「（予報では）１７時からやのに…」とボヤくが、ＭＣの永島知洋から「雨雲を連れてきたんとちゃう？」と言われると「雨女なのかな。すみません」と笑顔ながらも謝罪していた。

今回で尼崎センプルカップのイメージキャラクターは３回目。「ありがとうございます」と感謝の言葉を口にしたが、開会宣言で今回のタイトルをかんでしまったことを「すみません…」と謝る。ＭＣの永島からは「タイトル（の順序）も間違っていたよ」と指摘されると、再度「すみません…」とわびていた。

１４日には福留が加入しているＤЯＡＷ♡ＭＥ（ドローミー＝森脇梨々夏、立野沙紀、二瓶有加、風吹ケイ、みりちゃむに福留の６人組アイドルグループ）の１ｓｔシングルのイベントがららぽーと立川立飛（東京都立川市）２Ｆイベント広場で行われるが、福留いわく「まだ１回も合わせていない」。６人そろって１回も稽古ができていないが「ＡＫＢ４８時代と違って（レッスン中などで）後ろで笑う先輩がいないから」とグループでの活動を楽しみにしているようだ。

昨年の阪神ドラフト１位で、最近はスタメンに名を連ねることの多い立石正広内野手（２２）から福留は好きな有名人として挙げられている。「ホンマにうれしいですね。こないだＳＧＬで始球式をしたんですよ。いてはったらしいんですが…」と笑う。「いろいろ（ネットニュースのコメント欄に）書かれますけど、立石さんに応援されるのはうれしいですね」と笑顔。続けて「ここに来たみなさんも立石さんと一緒です」とボートレースマニアで福留ファンに向けても満面の笑みでメッセージを送っていた。

福留は今節最終日の１３日にも屋外ステージでのトークショーに出演する。「みなさん、最終日も来てくださいね」と来場を呼びかけた。