＝LOVE大谷映美里、SNS投稿の裏側を公開 “ほっこりほほ笑ましい風景”に「流石みりにゃのママさんパパさん」の声
アイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里（28）が、8日までに自身のSNSを投稿。両親に感謝するメッセージとともに、愛にあふれたSNS投稿の裏側を公開し反響が集まっている。
【写真】「いつも可愛く写真撮ってくれる」“ほっこりほほ笑ましい”撮影裏側を公開した大谷映美里
大谷は、自身のインスタグラムで「母の誕生日 家族みんなでご飯食べに行ったよ〜」とつづり、ボリューム感のある白のノースリーブタンクトップスに、超ミニ丈のボトムスを合わせメリハリのあるシルエットを披露。愛らしい表情をした複数枚の写真を投稿した。
投稿の最後には「いつも可愛く写真撮ってくれるんだ」と、両親らしき人物がスマホのライトを照らし、撮影している様子を捉えた、撮影裏側を公開。さらにXでは「いつも可愛く撮ってくれてありがとう」と絵文字を添えて披露している。
家族とのほほ笑ましい関係性がうかがえる投稿に、ファンからは「ずっと家族と仲良くて愛に溢れてる!!素敵すぎるよー!!」「お父様、お母様 ありがとうございます」「写真撮るの上手すぎます!!!」「流石みりにゃのママさんパパさん」「家族仲よくてにっこりしちゃう」などと多くの反響が集まっていた。
【写真】「いつも可愛く写真撮ってくれる」“ほっこりほほ笑ましい”撮影裏側を公開した大谷映美里
大谷は、自身のインスタグラムで「母の誕生日 家族みんなでご飯食べに行ったよ〜」とつづり、ボリューム感のある白のノースリーブタンクトップスに、超ミニ丈のボトムスを合わせメリハリのあるシルエットを披露。愛らしい表情をした複数枚の写真を投稿した。
家族とのほほ笑ましい関係性がうかがえる投稿に、ファンからは「ずっと家族と仲良くて愛に溢れてる!!素敵すぎるよー!!」「お父様、お母様 ありがとうございます」「写真撮るの上手すぎます!!!」「流石みりにゃのママさんパパさん」「家族仲よくてにっこりしちゃう」などと多くの反響が集まっていた。