株式会社世羅高原農場は、広島県世羅町の「Flower village 花夢の里」にて、初夏の花々を楽しめるイベント「あじさいとタチアオイの丘」を6月6日（土）より開始した。

花手毬（あじさい）と梅雨葵（タチアオイ）が初夏の高原を彩るイベント。会期は7月5日（日）まで。

広がる丘一面にはアナベルが白く咲き誇る「アナベルの森」、毎年デザインを変えてカラフルなタチアオイを植栽する「タチアオイの谷」、世羅高原の景色を一望できる「あじさいの丘」などが所在する。

アナベルの森

タチアオイの谷

あじさいの丘

6月6日（土）時点の開花情報によると、あじさいは咲き始めで今年は昨年より多くのつぼみがついているという。品種のうちブライダルシャワーは見頃を迎えており、タチアオイはつぼみの状態となっている。

期間

2026年6月6日（土）～7月5日（日） ※期間中休園なし



開園時間

9時00分～17時00分（最終入園16:30）



入園料

会場

大人：500～1,000円 小人（4歳～小学生）：200～500円※開花状況により変動

Flower village 花夢の里

広島県世羅郡世羅町上津田3-3