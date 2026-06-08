　6月8日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2657銘柄。東証終値比で上昇は831銘柄、下落は1736銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが55銘柄、値下がりは163銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は840円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9235>　売れるＧ　　　　　　572　　+55（ +10.6%）
2位 <4022>　ラサ工　　　　　　 2246　 +184（　+8.9%）
3位 <3359>　ｃｏｔｔａ　　　　　530　　+40（　+8.2%）
4位 <3246>　コーセーＲＥ　　　675.7　+45.7（　+7.3%）
5位 <3358>　Ｔｒａｉｌ　　　　　 95　　 +5（　+5.6%）
6位 <2345>　ホドルワン　　　　　255　　+10（　+4.1%）
7位 <7384>　プロクレＨＤ　　　 3860　 +130（　+3.5%）
8位 <6955>　ＦＤＫ　　　　　　　660　　+20（　+3.1%）
9位 <9640>　セゾンテク　　　　 2158　　+58（　+2.8%）
10位 <3936>　ＧＷ　　　　　　　182.9　 +4.9（　+2.8%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9308>　乾汽船　　　　　　 1224　 -300（ -19.7%）
2位 <9331>　キャスター　　　　　850　 -122（ -12.6%）
3位 <8918>　ランド　　　　　　 10.1　 -0.9（　-8.2%）
4位 <8746>　ｕｎｂａｎｋ　　　　234　　-18（　-7.1%）
5位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　　6.6　 -0.4（　-5.7%）
6位 <7376>　ＢＣＣ　　　　　 1081.8　-60.2（　-5.3%）
7位 <177A>　コージンＢ　　　 1087.1　-51.9（　-4.6%）
8位 <2936>　ベースフード　　　304.1　-13.9（　-4.4%）
9位 <9353>　桜島埠　　　　　　 2600　 -101（　-3.7%）
10位 <290A>　Ｓｙｎｓ　　　　　 1450　　-55（　-3.7%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <285A>　キオクシア　　　　73080　+1200（　+1.7%）
2位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 7088　 +112（　+1.6%）
3位 <5802>　住友電　　　　　　12270　 +130（　+1.1%）
4位 <6857>　アドテスト　　　　25485　 +250（　+1.0%）
5位 <5803>　フジクラ　　　　　 4440　　+39（　+0.9%）
6位 <4062>　イビデン　　　　　17200　 +140（　+0.8%）
7位 <6976>　太陽誘電　　　　　15095　 +120（　+0.8%）
8位 <6981>　村田製　　　　　　 8770　　+59（　+0.7%）
9位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　　302　　 +2（　+0.7%）
10位 <9602>　東宝　　　　　　　 1288　 +7.5（　+0.6%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8267>　イオン　　　　　 1361.1　-33.4（　-2.4%）
2位 <5706>　三井金属　　　　　40821　 -529（　-1.3%）
3位 <4004>　レゾナック　　　15789.5 -180.5（　-1.1%）
4位 <5333>　ＮＧＫ　　　　　 6024.4　-67.6（　-1.1%）
5位 <7731>　ニコン　　　　　 1806.5　-18.5（　-1.0%）
6位 <6841>　横河電　　　　　　 4891　　-50（　-1.0%）
7位 <6723>　ルネサス　　　　　 4100　　-39（　-0.9%）
8位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　425.5　 -4.0（　-0.9%）
9位 <6504>　富士電機　　　　13795.5 -124.5（　-0.9%）
10位 <5801>　古河電　　　　　　44864　 -396（　-0.9%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース