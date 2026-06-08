[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇831銘柄・下落1736銘柄（東証終値比）
6月8日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2657銘柄。東証終値比で上昇は831銘柄、下落は1736銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが55銘柄、値下がりは163銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は840円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9235> 売れるＧ 572 +55（ +10.6%）
2位 <4022> ラサ工 2246 +184（ +8.9%）
3位 <3359> ｃｏｔｔａ 530 +40（ +8.2%）
4位 <3246> コーセーＲＥ 675.7 +45.7（ +7.3%）
5位 <3358> Ｔｒａｉｌ 95 +5（ +5.6%）
6位 <2345> ホドルワン 255 +10（ +4.1%）
7位 <7384> プロクレＨＤ 3860 +130（ +3.5%）
8位 <6955> ＦＤＫ 660 +20（ +3.1%）
9位 <9640> セゾンテク 2158 +58（ +2.8%）
10位 <3936> ＧＷ 182.9 +4.9（ +2.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9308> 乾汽船 1224 -300（ -19.7%）
2位 <9331> キャスター 850 -122（ -12.6%）
3位 <8918> ランド 10.1 -0.9（ -8.2%）
4位 <8746> ｕｎｂａｎｋ 234 -18（ -7.1%）
5位 <5856> ＬＩＥＨ 6.6 -0.4（ -5.7%）
6位 <7376> ＢＣＣ 1081.8 -60.2（ -5.3%）
7位 <177A> コージンＢ 1087.1 -51.9（ -4.6%）
8位 <2936> ベースフード 304.1 -13.9（ -4.4%）
9位 <9353> 桜島埠 2600 -101（ -3.7%）
10位 <290A> Ｓｙｎｓ 1450 -55（ -3.7%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <285A> キオクシア 73080 +1200（ +1.7%）
2位 <9984> ＳＢＧ 7088 +112（ +1.6%）
3位 <5802> 住友電 12270 +130（ +1.1%）
4位 <6857> アドテスト 25485 +250（ +1.0%）
5位 <5803> フジクラ 4440 +39（ +0.9%）
6位 <4062> イビデン 17200 +140（ +0.8%）
7位 <6976> 太陽誘電 15095 +120（ +0.8%）
8位 <6981> 村田製 8770 +59（ +0.7%）
9位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 302 +2（ +0.7%）
10位 <9602> 東宝 1288 +7.5（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8267> イオン 1361.1 -33.4（ -2.4%）
2位 <5706> 三井金属 40821 -529（ -1.3%）
3位 <4004> レゾナック 15789.5 -180.5（ -1.1%）
4位 <5333> ＮＧＫ 6024.4 -67.6（ -1.1%）
5位 <7731> ニコン 1806.5 -18.5（ -1.0%）
6位 <6841> 横河電 4891 -50（ -1.0%）
7位 <6723> ルネサス 4100 -39（ -0.9%）
8位 <6472> ＮＴＮ 425.5 -4.0（ -0.9%）
9位 <6504> 富士電機 13795.5 -124.5（ -0.9%）
10位 <5801> 古河電 44864 -396（ -0.9%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9235> 売れるＧ 572 +55（ +10.6%）
2位 <4022> ラサ工 2246 +184（ +8.9%）
3位 <3359> ｃｏｔｔａ 530 +40（ +8.2%）
4位 <3246> コーセーＲＥ 675.7 +45.7（ +7.3%）
5位 <3358> Ｔｒａｉｌ 95 +5（ +5.6%）
6位 <2345> ホドルワン 255 +10（ +4.1%）
7位 <7384> プロクレＨＤ 3860 +130（ +3.5%）
8位 <6955> ＦＤＫ 660 +20（ +3.1%）
9位 <9640> セゾンテク 2158 +58（ +2.8%）
10位 <3936> ＧＷ 182.9 +4.9（ +2.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9308> 乾汽船 1224 -300（ -19.7%）
2位 <9331> キャスター 850 -122（ -12.6%）
3位 <8918> ランド 10.1 -0.9（ -8.2%）
4位 <8746> ｕｎｂａｎｋ 234 -18（ -7.1%）
5位 <5856> ＬＩＥＨ 6.6 -0.4（ -5.7%）
6位 <7376> ＢＣＣ 1081.8 -60.2（ -5.3%）
7位 <177A> コージンＢ 1087.1 -51.9（ -4.6%）
8位 <2936> ベースフード 304.1 -13.9（ -4.4%）
9位 <9353> 桜島埠 2600 -101（ -3.7%）
10位 <290A> Ｓｙｎｓ 1450 -55（ -3.7%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <285A> キオクシア 73080 +1200（ +1.7%）
2位 <9984> ＳＢＧ 7088 +112（ +1.6%）
3位 <5802> 住友電 12270 +130（ +1.1%）
4位 <6857> アドテスト 25485 +250（ +1.0%）
5位 <5803> フジクラ 4440 +39（ +0.9%）
6位 <4062> イビデン 17200 +140（ +0.8%）
7位 <6976> 太陽誘電 15095 +120（ +0.8%）
8位 <6981> 村田製 8770 +59（ +0.7%）
9位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 302 +2（ +0.7%）
10位 <9602> 東宝 1288 +7.5（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8267> イオン 1361.1 -33.4（ -2.4%）
2位 <5706> 三井金属 40821 -529（ -1.3%）
3位 <4004> レゾナック 15789.5 -180.5（ -1.1%）
4位 <5333> ＮＧＫ 6024.4 -67.6（ -1.1%）
5位 <7731> ニコン 1806.5 -18.5（ -1.0%）
6位 <6841> 横河電 4891 -50（ -1.0%）
7位 <6723> ルネサス 4100 -39（ -0.9%）
8位 <6472> ＮＴＮ 425.5 -4.0（ -0.9%）
9位 <6504> 富士電機 13795.5 -124.5（ -0.9%）
10位 <5801> 古河電 44864 -396（ -0.9%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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