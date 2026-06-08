ゼレンスキー大統領の会談呼びかけ、英仏独が支持　「意味を見いだせない」プーチン大統領は否定的

ウクライナのゼレンスキー大統領がロシアのプーチン大統領に首脳会談を呼びかけたことについて、イギリス、フランス、ドイツの首脳は7日、共同声明で支持を表明しました。

ゼレンスキー大統領は7日、イギリス・ロンドンを訪れ、イギリス、フランス、ドイツの首脳と会談しました。

会談後に発表された共同声明で、首脳らは、ゼレンスキー大統領がプーチン大統領に宛てた4日の書簡で、首脳会談で戦争を終結させるよう呼びかけたことを評価しました。

そのうえで、停戦の実現と今後の交渉を後押しするため、アメリカとヨーロッパが積極的に関与する形で、直接対話を行う案を支持するとしています。

声明では、和平交渉について、現在の前線の位置を出発点にすべきだとしています。

これは、ロシアによる占領を認めるものではなく、まず停戦に向けた協議を始めるための基準を示した形です。

そのうえで声明は、国境が武力によって変更されてはならないと強調しています。

ゼレンスキー大統領は会談後、SNSで、和平交渉におけるヨーロッパの役割強化や防空支援について協議したと明らかにし、「ヨーロッパの立場と発言力が強いことは常に優先事項だ」と強調しました。

一方、ロシアのプーチン大統領は、「会談の意味を見いだせない」として、開催に否定的な考えを示しています。