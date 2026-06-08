ＮＴＴリーグワン２０２５―２６の年間表彰式が８日、都内で行われ、新人賞に神戸のＦＢ上ノ坊駿介（２２）が選ばれた。アーリーエントリー（大学最終学年の選手が卒業前でも出場できる制度）からの受賞は史上初。

上ノ坊は今季、天理大在学中（４年）だった第７節（２月７日）の静岡戦でリーグワンデビュー。先発して、いきなり前半だけで３トライを挙げる“ハットトリック”の大活躍でプレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝いた。その後も７日のプレーオフ決勝まで１４戦連続でスタメン出場。チーム初のリーグワン制覇、トップリーグを含めて７季ぶりの日本一に貢献した。

快挙を成し遂げた上ノ坊は「光栄ですが、素晴らしい賞をいただいた責任、プレッシャーもある」と背筋を伸ばしながらも「はじめは自分の事で精いっぱいだったが、試合を重ねるごとにパフォーマンスが上がった」と手応えをつかんだシーズンを振り返った。

日本代表入りも期待される２２歳は「Ｗ杯に出場したい。来年（オーストラリア大会）にチャンスがあるならつかみたい」と意欲を見せた。