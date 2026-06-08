歌謡グループ「純烈」のリードボーカル・白川裕二郎が来年３月３１日をもってグループを卒業することとなり、８日、都内で会見した。

会見に先立ち純烈はファンクラブで白川の卒業を発表。卒業後も事務所移籍の予定はなく、今後も芸能活動を続ける。白川の卒業に伴い、純烈の新メンバーを募集するオーディション、そして弟分グループ「モナキ」に続くグループのメンバー募集オーディションを開催することも発表した。

【ファンクラブサイトでの報告全文】

弊社所属アーティスト 白川裕二郎（純烈）に関するご報告

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社所属アーティスト白川裕二郎は、２０２７年３月末日をもちまして、純烈としての活動を終了し、グループを卒業いたしますことをご報告申し上げます。

日頃より純烈、ならびに白川裕二郎を応援してくださっているファンの皆様、関係者の皆様には、突然のお知らせとなりますこと、心よりお詫び申し上げます。

これまで白川にいただきました温かいご声援、ご支援の数々に、改めて深く御礼申し上げます。

なお、白川裕二郎は純烈卒業後も弊社所属アーティストとして在籍いたします。

卒業後は、まずは本人の時間、そして家族との時間を大切にしながら、今後の活動につきましては本人のペースを尊重し、改めてご報告させていただきます。

純烈は、これまで応援してくださった皆様への感謝を胸に、白川裕二郎の卒業までの時間を大切にしながら、引き続き活動してまいります。

今後とも純烈、ならびに白川裕二郎への変わらぬご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

【白川裕二郎コメント全文】

結成は今から約２０年前。

俳優をやっていた自分が、リーダー酒井から紅白でたら親孝行できるんじゃない？から僕の純烈人生は始まりました。

人生って何が起こるか分からないよね。

６人時代全くの無名時代から応援してくれた皆様、健康センターで歌っていた頃、紅白の舞台まで一緒に夢を追いかけてくださった皆さんがいたからこそ、ここまで歩いてくることができました。

楽しい時も、苦しい時も、皆さまの声援に何度も支えられてきました。ステージの景色、皆さまの笑顔、いただいた拍手は、僕にとって一生の宝物です。

このたび、自分自身の人生と向き合い、たくさん悩み考えた末に、純烈を卒業する決断をいたしました。

今度は見送る側ではなく見送られる側。

純烈で過ごした日々に誇りと感謝を持って、新しい道へ進みたいと思っています。

ここまで歩んでこられたのは、変わらず応援してくださったファンの皆さま、支えてくださった関係者の皆さま、そして温かく見守ってくださったメディアの皆さまのおかげです。

時には厳しい言葉をいただくこともありましたが、その一つひとつが、自分を成長させてくれたと感じています。

純烈はこれからも素晴らしい歌と笑顔を届けてくれるグループです。どうか変わらぬ応援をよろしくお願いいたします。

そして自分自身も、皆さまへの感謝を胸に、また新たな場所で精一杯進んでいけたらと思っています。

一度立ち止まり肉体的にも精神的にもしっかりと充電をさせていただき、また皆様の場所に純烈としてではなく白川裕二郎として戻ってきたいと思います。

２０２７年３月３１日までどうぞ皆様よろしくお願いします！！

ありがとう！

白川裕二郎

◆白川 裕二郎（しらかわ・ゆうじろう）１９７６年１２月１１日、神奈川県出身。４９歳。高校卒業後に大相撲・朝日山部屋に入門し９５年秋場所で初土俵。５場所で１６勝１２敗１４休。引退後は劇団俳優座を経て、２００２年に特撮テレビドラマ「忍風戦隊ハリケンジャー」のカブトライジャー（霞一甲）役で俳優デビュー。０３年ＴＢＳ系「スポーツマンＮＯ１決定戦」の第１１回大会（０３年）に初出場し総合準優勝。０７年に純烈の結成に参加し１０年デビュー。身長１８５センチ。血液型Ａ。