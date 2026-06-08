ムード歌謡グループ・純烈が８日、都内で会見を行い、リードボーカル・白川裕二郎が２０２７年３月３１日をもってグループを卒業すると発表した。新メンバーなどを募集するオーディションを開催する。リーダー・酒井一圭は来春からの新体制の構想を明かした。

オーディション名は「純烈セカンドチャンスオーディション２０２６」。募集期間はこの日から７月３１日。募集概要は男性で、ジャンル、年齢、国籍、形態不問。歓迎用件には歌に自信がある方、ダンスの経験がある方、配信活動、トーク、企画に自信のある方。応募方法は応募フォームに必要事項を入力の上、コーラス程度（約１分）の歌唱動画をフォーム内にアップロードする。純烈のメンバーと弟分グループのメンバーを同時に募集する。

リーダーの酒井は、今後の体制について「年齢的には次に卒業するとしたら僕。後上（翔太）が２代目リーダーになるのかな。新メンバーは僕と後上より若いのかなって思っています。でも、４０代の方でもユニークな方がいたら、僕とその方でおじいちゃんグループの超純烈みたいなものを作ってもいいのかな。モナキのじんとサカイＪｒ．も５〜１０年過ぎるとしんどくなると思うんですよ。じんもサカイＪｒ．もゆっくり動かず、みんなと触れあえる純烈に移ってもいいんじゃないか。そして、戻ってきた元メンバーの小田井（涼平）さんがおじいちゃんグループの超純烈に入る。そんな出世魚システムになっていくのもいいのかなって思います」と展望を語り、報道陣の笑いを誘った。

新メンバー加入前には酒井と後上による２人組を経験したいと希望。「こうなったからには“二烈”もやってみたい。（来年）４月１日から１か月だけ二烈をやりたい。ホームページも更新して、ウィキペディアにもちょっと載るくらいにしたい」ともくろめば、白川も「やめ烈も入れてくれよ。５人いるよ！」と乗っかった。

新体制始動時期は「ちょうど１年後くらい」と想定。ライバルはＳＮＳ総再生回数１３億回を突破する大バズり中で、酒井がプロデューサーを務める弟分・モナキ。「モナキを倒すくらいの純烈にしたい。あいつら調子乗っているよね。勝手にオファー来すぎですよね」とプロデューサーらしからぬ本音を漏らし、会場を笑わせた。