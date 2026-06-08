ムード歌謡グループ「純烈」のリードボーカル・白川裕二郎が来年３月３１日をもってグループを卒業することとなり、８日、都内で会見した。

白川は２００７年の結成当初からのメンバー。端正なルックスと美声で純烈のサウンドを支えてきた。「夢は紅白、親孝行」をスローガンにひた走ってきたが、昨年１０月に最愛の母が死去。グループ２０周年と、今年１２月に５０歳の誕生日を迎える節目で、新たな決断をすることになった。

約２０年間の活動で最も印象に残っていることを尋ねられると、２０１８年大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦に初出場したときの思い出を挙げた。「母もすごく喜んでたので…」と回想すると目には涙が浮かんだ。自身にとっての「純烈」という存在を尋ねられると「青春だったかな。こんなに密度の濃い時間はなかった」としみじみ。「家族よりも『純烈』は一緒にいた時間が長かった。そのなかで笑ったり泣いたりいろんな経験をさせてもらった」と感謝していた。

白川の卒業に伴い、純烈の新メンバーを募集するオーディション、そして弟分グループ「モナキ」に続くグループのメンバー募集オーディションを開催することも発表した。

◆白川 裕二郎（しらかわ・ゆうじろう）１９７６年１２月１１日、神奈川県出身。４９歳。高校卒業後に大相撲・朝日山部屋に入門し９５年秋場所で初土俵。５場所で１６勝１２敗１４休。引退後は劇団俳優座を経て、２００２年に特撮テレビドラマ「忍風戦隊ハリケンジャー」のカブトライジャー（霞一甲）役で俳優デビュー。０３年ＴＢＳ系「スポーツマンＮＯ１決定戦」の第１１回大会（０３年）に初出場し総合準優勝。０７年に純烈の結成に参加し１０年デビュー。身長１８５センチ。血液型Ａ。