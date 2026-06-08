広瀬裕也が7月8日(水)に発売する1stアルバム『Focus』の収録情報と全曲試聴動画が公開となった。

本作はポップス、ダンサブルな楽曲まで、さまざまなジャンルを横断し、広瀬本人の「チャレンジしていきたいこと」を込めたアルバム。好評配信中のリードトラック「Velvet Parade」に加え、広瀬本人が作詞に初挑戦した「あしあと」「Appreciate!!」、さらに公私ともに仲の良い声優・斉藤壮馬による書き下ろし楽曲「why (not)?」を含む全10曲を収録。

声優・広瀬裕也として担当した作品ゆかりの作家陣による楽曲も1stアルバムを彩ってくれる。そんな楽曲が試聴できる動画も同時に公開した。広瀬裕也のチャレンジが詰まったアルバム楽曲を感じてほしい。

また、＜広瀬裕也 Live Tour 2026 “Focus”＞のライブロゴと公演詳細も合わせて解禁された。本ライブの最速先行抽選券はアルバムの全形態に封入される。CD予約は既に開始している。

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■本人コメント

アルバム『Focus』は今自分が挑戦したい曲、歌いたい曲、全てを詰め込みました。

次から次にテイストの違う楽曲が流れてきて、まるでパレードのようなワクワク感のある１枚になりました。

作詞に挑戦させていただいたり、お世話になっている方に楽曲を提供していただいたりと、僕自身にとっても思い出の1stアルバムになりました。何かひとつでもあなたにとって心に残るものになってくれたら嬉しいです！ぜひフルで聴いてほしいのでアルバム“Focus”よろしくお願いします！

■楽曲提供・斉藤壮馬コメント

このたび『why (not)?』という曲を書かせていただきました、斉藤壮馬と申します。かねてより公私共にとても仲良くさせてもらっている裕也くんに楽曲を提供できましたこと、とても嬉しく思っております。人としてものすごく素敵な方であるのはもちろんのこと、ボーカリストとしても類まれなる歌声を持つ彼の、満を持してのアーティストデビュー！しかもフルアルバムということで、いち裕也ファンとしても非常にわくわくしています。とりあえず、このコラボレーションでいただいたギャラで裕也くんと飲みに行きたいと思います。また願わくば、いずれ対バンもさせていただきたいと思っております。裕也、おめでとう！

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1stアルバム『Focus』

発売日：2026年7月8日(水)

予約：https://lnk.to/LACA-25280 「Velvet Parade」先行配信中

Velvet Parade

作詞・作曲・編曲:前田 佑、久保田真悟（Jazzin’park）、栗原 暁（Jazzin’park）

配信：https://lnk.to/LZC-3457 【初回限定盤A】 品番：LACA-35280

価格：6,600円(10%税込) / 6,000円(税抜)

三方背ケース仕様

オリジナルグッズ（「ゆーやくんちのクアップくん」アクリルチャーム付き刺繍キーホルダー）

※広瀬裕也 Live Tour 2026 最速先行抽選申込券封入 【初回限定盤B】 品番：LACA-35281

価格：6,600円(10%税込) / 6,000円(税抜)

三方背ケース仕様

フォトブック

Blu-ray

※広瀬裕也 Live Tour 2026 最速先行抽選申込券封入 【通常盤】 品番：LACA-25280

価格：3,850円(10%税込) / 3,500円(税抜)

ボーナストラック1曲収録

※広瀬裕也 Live Tour 2026 最速先行抽選申込券封入 [CD]

01.Velvet Parade

作詞・作曲・編曲：前田 佑、久保田真悟(Jazzin’park)、栗原 暁(Jazzin’park)

02.PARADOX

作詞：草川 瞬 作曲：草川 瞬、Atsushi Shimada 編曲：Atsushi Shimada

03.Cuz I love you

作詞・作曲：YUUKI SANO 編曲：花村智志

04.Flower & Wind

作詞：イワツボコーダイ 作曲：イワツボコーダイ、細見遼太郎 編曲：RUSH EYE

05.Primal Dance

作詞・作曲・編曲：佐伯youthK

06.あしあと

作詞：広瀬裕也 作曲・編曲：兼松 衆

07.why (not)?

作詞・作曲：Soma Saito 編曲：Saku

08.Pathfinder

作詞：結城アイラ 作曲・編曲：睦月周平

09.五つ目の季節

作詞：Rose Blueming 作曲：Zinee、Yoshi 編曲：Yoshi

10.Appreciate!! ※通常盤のみ

作詞：広瀬裕也 作曲・編曲：釣 俊輔

[Blu-ray]

※初回限定盤Bのみ

01.「Velvet Parade」 Music Video

02.「Velvet Parade」 Music Video Making

03.Jacket Shooting Making

＜広瀬裕也 Live Tour 2026 “Focus”＞

2026年9月20日(日）［大阪］HEP HALL

16:30開場／17:00開演

お問合せ：ソーゴー大阪 06-6344-3326（平日14:00〜16:00） 2026年10月11日(日）［東京］スタァライト劇場（旧飛行船シアター）

〈昼公演〉14:15開場／15:00開演

〈夜公演〉17:30開場／18:15開演

お問合せ：インフォメーションデスク https://information-desk.info/ 《チケット料金》

全席指定 8,500円（税込）