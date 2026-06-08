ムード歌謡グループ「純烈」のリードボーカル・白川裕二郎が来年３月３１日をもってグループを卒業することとなり、８日、都内で会見した。

白川は２００７年の結成当初からのメンバー。端正なルックスと美声で純烈のサウンドを支えてきた。「夢は紅白、親孝行」をスローガンにひた走ってきたが、昨年１０月に最愛の母が死去。グループ２０周年と、今年１２月に５０歳の誕生日を迎える節目で、新たな決断をすることになった。

会見の冒頭のあいさつで、白川は５年ほど前から卒業の意思を相談していたことを明かしたが、そのきっかけとして高齢の母の存在があったと明かし「５年ほど前から僕が家に帰っても僕の存在を認識しなくなった。『夢は紅白、親孝行』と言っているけど、親孝行ってなんなんだろうって。テレビに出ることはうちの母もものすごく喜んでくれていた。母のそばにいてあげることが親孝行なのではないか。母の介護をさせてもらえないだろうか」とリーダーの酒井一圭に切り出したことを明かした。

卒業までにやりたいことを尋ねられると「僕は、地元が横浜の綱島なんですけど、地元が大好きで。地元のおじいちゃんおばあちゃんによくしてもらった。『純烈』はいろんな年代の方にかわいがってもらってるグループ。地元の凱旋ライブはやってみたいというのはありますね」と夢を告白した。

酒井が「イベンターさん、よろしくお願いします」とリクエストすると、後上翔太は「綱島はお風呂屋さんはあるんですか？」と質問。白川は「あるんだけど、歌う場所があるかな…。お風呂場でもいいんじゃないか」と笑みをみせた。

白川の卒業に伴い、純烈の新メンバーを募集するオーディション、そして弟分グループ「モナキ」に続くグループのメンバー募集オーディションを開催することも発表した。

◆白川 裕二郎（しらかわ・ゆうじろう）１９７６年１２月１１日、神奈川県出身。４９歳。高校卒業後に大相撲・朝日山部屋に入門し９５年秋場所で初土俵。５場所で１６勝１２敗１４休。引退後は劇団俳優座を経て、２００２年に特撮テレビドラマ「忍風戦隊ハリケンジャー」のカブトライジャー（霞一甲）役で俳優デビュー。０３年ＴＢＳ系「スポーツマンＮＯ１決定戦」の第１１回大会（０３年）に初出場し総合準優勝。０７年に純烈の結成に参加し１０年デビュー。身長１８５センチ。血液型Ａ。