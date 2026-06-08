【B.C.Rich Marion】（東京都 鍋助 44歳）

GW中に某リサイクルショップにて出会いました。B.C.Richは過去にも弾いたことはなく、シングルコイル派でもあったことからハムバッカーに興味があり購入しました。

調べてみると日本限定企画の低価格帯モデルで、短命に終わったようですが、レスポールジュニアのようなルックスが気に入りました。

バダスブリッジは初めてでしたが、オクターブチューニングがとにかく合わない！2本のピンが短くブリッジ位置を下げられなかったため、間に合わせのネジをカマせたところピッタリ合いました笑

ブランドイメージから歪みに向いているかと思いましたが、意外とクリーンが太く甘くで絶品…見た目に反してジャズフレーズが合うギターでした。

歪みも良く、適度に歪ませるとブラッシングの音が気持ち良いです。

ブランドの中では異端児で愛好家の方には笑われてしまうかもしれませんが、「音が気に入れば良し！」が信条なので家族に加わったからには愛情を注ぎたいと思います！

※以前No.1927で紹介いただいたスクワイアのストラトはトレモロスプリング、ブリッジ、イナーシャブロックを替えて極上になりました、、

◆ ◆ ◆

なんか可愛いなあ。「B.C.Richにそういうギターは求めてませんよ」という市場の声に負けての短命だったと思しきモデルですけど、ギターとしてはキュートよね。こういうギターこそシンプル故にいい音がしたりするものです。特に目立った特徴があるわけではないけれど、ひし形のポジションマークや縦一直線に並んだコントロール系が、ほんわかB.C.Richの香り。ネックのメイプルがなんか妙に硬質な感じでイケてますな。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

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