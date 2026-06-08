ホ・ナムジュン、イム・ジヨンを撮影するリンク投稿「写真撮ってあげてる」 手を取り合う場面も…韓国ドラマ『素晴らしき新世界』オフショット公開
俳優のイム・ジヨン、ホ・ナムジュンが出演し、話題となっているNetflixシリーズの韓国ドラマ『素晴らしき新世界』。同作は、朝鮮時代に処刑された側室カン・ダンシム（イム・ジヨン）が、目覚めると現代で駆け出し俳優シン・ソリに憑依…そこで出会った、冷酷な財閥御曹司チャ・セゲ（ホ・ナムジュン）とのラブロマンスとなっている。
【写真】ホ・ナムジュン、イム・ジヨンを撮影 手を取り合うショットも（投稿後半）
今回、イム・ジヨンとホ・ナムジュンが8日までに自身のインスタグラムを更新。同作のオフショットを公開した。
イム・ジヨンは「シン・ソリ」のコメントとともに、デニムをまとった笑顔ショットを公開。3枚目にはホ・ナムジュンが撮影しているとみられるショットも掲載している。
ホ・ナムジュンもスーツ姿のオフショットを掲載。イム・ジヨンを撮影している場面や、ひざまずき手を取り合うショットも見せている。
この投稿にファンからは「月曜の朝からご褒美をありがとう」「大好きな写真です」「ドラマのワンシーンみたい」「このふたりの姿が可愛すぎます」「写真撮ってあげてるの（涙）」「イム・ジヨンのカメラマンしてる」と反響が集まっている。
【写真】ホ・ナムジュン、イム・ジヨンを撮影 手を取り合うショットも（投稿後半）
今回、イム・ジヨンとホ・ナムジュンが8日までに自身のインスタグラムを更新。同作のオフショットを公開した。
ホ・ナムジュンもスーツ姿のオフショットを掲載。イム・ジヨンを撮影している場面や、ひざまずき手を取り合うショットも見せている。
この投稿にファンからは「月曜の朝からご褒美をありがとう」「大好きな写真です」「ドラマのワンシーンみたい」「このふたりの姿が可愛すぎます」「写真撮ってあげてるの（涙）」「イム・ジヨンのカメラマンしてる」と反響が集まっている。