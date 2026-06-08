歌舞伎俳優の中村芝翫さん、俳優の松下由樹さん、朝月希和さん、井上小百合さんらが、2026年9月新橋演舞場公演『リア王』製作発表記者会見に登壇しました。

【写真を見る】【 元乃木坂46・井上小百合 】 元メンバー能條愛未の義父・中村芝翫と親子役 猴達の本物のお義父様の娘役…すごく不思議な気持ち（笑）瓠＿餮前のやりとり明かす





本作は2018年から続く、「シェイクスピア×歌舞伎俳優 中村芝翫×演出家 井上尊晶」シリーズの第３弾。

『オセロー』『夏の夜の夢』に続く本作は、晩年のリア王が、三人の娘に国を分け与えようとし、権力・財産・娘からの愛を失っていくという、シェイクスピア四大悲劇のひとつ。芝翫さん演じるリア王の娘は、長女・松下由樹さん、次女・朝月希和さん、三女・井上小百合さんが演じます。





犹笋盖ど佞ましたら、還暦を迎えまして…瓩範辰靴深粘紊気鵝燹兵膺邑の）リア王とは違って私には三人の息子がいます。今回は、素敵な待望の三人の娘(役)に、思いっきりこの舞台で「老害」を発揮しようと思っております！（笑）瓩醗婬すみを語りました。

私生活では、5月30日、タレント三田寛子さんとの長男で歌舞伎俳優の中村橋之助さんが、元乃木坂46で俳優の能條愛未さんと挙式・披露宴を開催したばかり。芝翫さんにとっては、能條さんが「義理の娘」となった直後の会見となります。





三女・コーディリアを演じる井上さんは、乃木坂46時代に能條さんと切磋琢磨してきた仲。

先日の(橋之助・能條の)披露宴にも出席していたことを明かしたうえで犹笋16歳くらいからの仲間が、芝翫さんの「本物の娘」になりまして…瓩噺譴襪函会場からは笑いが起きました。





犹笋凌突(能條)も今回、観劇するということですごく不思議なご縁を感じています。友達の「本物のお義父様」の娘役…すごく不思議な気持ち（笑）瓩半个ぁ↓(能條も)共演することを喜んでいて、「(今回の)記者会見すごく楽しみにしているよ」「私も観劇するから頑張ってね」とおととい連絡が来ました。（芝翫が演じる）リア王はすごく厳しいお父さんという役どころだが、本当に芝翫さんはすごく良いお義父さんなんだろうな瓩半亟蕕鯢發べました。





井上さんからのコメントにペコペコと恐縮しきりの芝翫さん。

実は、３日前に中村家皆で食事に行った際、能條さんに（芝翫さんは）燹悗箸砲く井上さんに「義父をよろしくお願いします」と言うんだよ。「お義父さんがお世話になるから」って伝言をするようにね』と伝えていた瓩箸いη愀覆あったことを明かし、爐舛磴鵑氾渡辰靴討い燭澆燭い念多瓦靴泙靴拭幣弌豊瓩範辰靴討い泙靴拭

記者から義理の娘が出来た心境について改めて問われると、爐い笋い笋海鵑覆箸海蹐如帖幣弌豊瓩箸燭犬蹐ながらも、狢臺僂靴辰りしていた可愛いお嬢さん。やっと待望の「娘」が出来ました瓩繁面の笑みを浮かべていました。





【担当：芸能情報ステーション】