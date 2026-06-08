「本当多忙だ…！」あの、同時期にドラマ主演2本 主題歌も担当 SNSで反響「とんでもない」「ほんとに凄すぎる」
アーティスト・タレントのあのが、5日にスタートしたテレビ東京ドラマ25『わたしの相殺日記』（毎週金曜 深0：52）に主演として出演。4日には同局のドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）にも鈴木福とともにW主演の一人として登場しており、その多忙さにSNS上で驚きの声が上がっている。
【惡の華】パンツを手にするあの
あのは『わたしの相殺日記』で、自己流の相殺術（そうさいじゅつ）によって、先行き不透明な世の中を自由に生きようとするマイペースな主人公・桜庭萌（さくらば・もえ）を演じている。
放送後の6日、あのは自身のXで両作を紹介した上で「同時にやらさせて頂いてます。とんでもないことだ、有難うございます。どちらも大切な作品。楽しんでもらえますように」と呼び掛けていた。
SNS上では「本当多忙だ…！」「とんでもない」「ほんとに凄すぎる」など、あのの売れっ子ぶりに驚きの声が寄せられている。
【惡の華】パンツを手にするあの
あのは『わたしの相殺日記』で、自己流の相殺術（そうさいじゅつ）によって、先行き不透明な世の中を自由に生きようとするマイペースな主人公・桜庭萌（さくらば・もえ）を演じている。
放送後の6日、あのは自身のXで両作を紹介した上で「同時にやらさせて頂いてます。とんでもないことだ、有難うございます。どちらも大切な作品。楽しんでもらえますように」と呼び掛けていた。
SNS上では「本当多忙だ…！」「とんでもない」「ほんとに凄すぎる」など、あのの売れっ子ぶりに驚きの声が寄せられている。