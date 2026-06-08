俳優の賀来賢人が８日、フジテレビ系「ノンストップ！」に生出演。ヒゲを生やしている理由を明かした。

顎や口元にヒゲをたくわえている賀来。叔母で女優の賀来千香子からのメッセージが読み上げられ、最後に「私はヒゲのない賢人の顔好きなんだけどぉ（笑）。今日の『ノンストップ！』さんでの出演はどうでしょうか？」とやんわりと難色を示された。

ＭＣのバナナマン・設楽統から「確かにちょっと前からヒゲの姿。理由がある？」と尋ねられると、「理由があるんですよ。これは僕の意思ではなくて、子どもが…。僕が広告のお仕事でヒゲ剃らなきゃいけなくて、剃ったんですよ。泣いちゃって。僕、普段ヒゲ生やしているんで『パパ、ヒゲがないとイヤだ！』って言って」と子どもからせがまれてヒゲを生やしていると告白した。

設楽が「役とかじゃなくて。お子さんが会った方がいいよってことで生やしてる？」と意外そうな顔をすると、「役のときは剃りますけど。なるべく生やせるときは生やしておかないと、落ち込まれるんですよ、子どもに」と説明した。

設楽は「オレはてっきり、メジャーとかに挑戦する選手とかが結構生やして、大人っぽく見せてるから。それかなと思って」と理由を勘違いしていたと話して、賀来を笑わせていた。

賀来は２０１６年８月に女優の榮倉奈々と結婚し、１７年６月に第１子、２１年２月に第２子が誕生している。