歌謡コーラスグループの純烈が都内で会見を行い、リードボーカル・白川裕二郎さんが来年3月末日をもってグループを卒業することを発表しました。

【写真を見る】【純烈・白川裕二郎】グループ卒業を発表「中途半端な状態で続けるのは良くない」充電期間を挟み「またファンの皆さんの前で歌わせていただける日がくれば」



白川さんは、狎茲曚疋侫．鵐ラブの方でもご報告させていただいたんですけれども、私、白川裕二郎は来年2027年3月31日をもちまして、約20年間在籍させてもらった純烈を卒業させていただくことになりました瓩函⊆らの口で報告。



続けて狃穃を卒業するっていうのは 5年ほど前からずっとお伝えさせていただいていて、なかなかそういった状況にはならなくて、ここまで頑張らせていただいた瓩函¬世しつつ犁酣うちの母親が他界しまして。自分の中で純烈を続けていくモチベーション、情熱が他のメンバーよりもなくなってしまった。そういう中途半端な状態で続けるのは良くない。スタッフ、メンバー、そしてファンの皆さんに悪いなと思い、こういう決断をさせていただきました瓩函∪睫世靴泙靴拭



また、狄瓦搬里鬟螢札奪箸靴峠偲鼎気擦討い燭世い討ら、またファンの皆さんの前で歌わせていただける日がくればいいなと思っています瓩函∈８紊砲弔い討盡正擇靴診鮴遒気鵝猴菁の3月31日まで、ファンの皆さんとの時間を大切にしながら進んでいけたら瓩函⊇穃としての残りの日々に気合を入れていました。



後上さんは、狢莪貶鵑箸靴謄侫．鵐ラブにお知らせをさせていただいたんですけど、この発表を受けて「純烈は解散するのか」という声がちょこちょこ見られた。それはございませんということは言わせていただきたい瓩函断言。白川さんについては猖椰佑郎、「中途半端な気持ち」と言ってましたけれども、ずっと隣で活動してる身としては、そんなことは全くないというふうにずっと見てきました。昨年お母様を亡くされた、たぶん一番つらかったその当日も純烈はステージがありまして。そういう状況の中でも純烈らしく、明るく楽しく笑ってステージに立っている姿っていうのを、仲間としてずっと見てきている。今回の決断を、もう心の底から尊重したいと思っています瓩函熱烈にエールを送りました。



リーダーの酒井さんは、狆田井さん、岩永に続いてのまともな卒業。ひとまず純烈は、二列というグループになります瓩函▲献隋璽を挟みつつ犒訐のときに一番最初に誘ったのが白川。純烈のうたう「夢は紅白、親孝行」というのは、白川を口説くための口説き文句。どうしても引き込みたかった瓩函回想。8年連続の紅白歌手として、（リードボーカルとして）ほんまによく真ん中に立ってくれた瓩函∪鑞Г鯱っていました。



会見では、純烈の新メンバーとモナキに続くグループのメンバー募集オーディション（純烈セカンドチャンスオーディション2026）の開催も発表。酒井さんは狄靴靴ぅ瓮鵐弌爾3人お迎えしたい。歌いたい方でも、目立ちたい方でも、元気のある方に来ていただきたい。年齢制限はないです。中学生とか高校生とか、若い方でも瓩函概要を説明しつつ犖緇紊隼笋任呂笋辰討い韻覆い鵑任垢茘瓩斑欧い堂饐譴鮠个錣擦討い泙靴拭

【担当：芸能情報ステーション】