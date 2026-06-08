ILLIT（アイリット）が、韓国での人気を日本につなげる。日本初ツアー「ILLIT LIVE『PRESS START』in JAPAN」が、13日に愛知でスタートし、大阪、福岡、兵庫、東京の5都市で開催される。

すでに一般指定席が完売されるほど、熱狂的な反響を呼んでいる。熱い支持に支えられ、一部公演では見切れ席やスタンディング席が追加で販売されるほどだ。

4月30日にミニアルバム「MAMIHLAPINATAPAI」を発表し、タイトル曲「It's Me」が、韓国の複数音楽放送で1位を記録するなど、大ヒットした。5週間にわたる同アルバム活動をすでに終えているが、その後も依然として人気を保っている。

5日付の韓国主要音楽配信プラットフォームで、変わらず上位を維持している。米ビルボード最新チャート（6日付）でも「グローバル（米国除く）」で35位、「グローバル200」で78位にランクインし、前週比で上昇傾向を示している。

ILLITは6日、所属事務所を通じ「GLLIT（グリット、公式ファン名）のおかげで（音楽放送で）1位をとることができました。本当に幸せで夢のようです。このエネルギーをもとに、これからもっと頑張っていきます。感謝し、愛しています」と感想を述べた。