「天使降臨」20歳バドミントン女子が発見された場所は…ファン注目「小顔すぎる」「めちゃくちゃ会って見たい」

田口真彩が山口県のスポーツショップに来店した(C)Getty Images

女子バドミントン選手の田口真彩が、活動拠点の山口県にあるスポーツショップ「ムネスエスポーツ」に来店したことが報告され、話題となっている。

同スポーツショップのインスタグラムが「ACTSAIKYO 田口真彩選手がご来店されました」と報告し「日本ランキングサーキット 混合ダブルス優勝 女子ダブルス準優勝 おめでとうございます」と祝福のコメントを寄せ、Tシャツを手にして笑みを浮かべている田口の写真を公開している。

【写真】「顔小ちゃ」スポーツ店に来店した笑顔の田口真彩をチェック

この投稿には「顔小ちゃ。そのうえ可愛いすぎる笑顔」「めちゃくちゃ会って見たい 可愛いすぎる」「いいねイイネ可愛い〜ネ」「メチャかわいいですね 最高ですよ」「天使降臨」「小顔すぎる」と、続々とコメントが寄せられた。

20歳の田口は、2024年から五輪銅メダリストの渡辺勇大とペアを組んで活動しており、人気と実力を兼ね備えたプレイヤーだ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]