キリンビバレッジ、商品の値上げを発表 10月1日納品分から
キリンビバレッジは8日、一部商品の価格改定を10月1日の納品分から実施すると発表した。原材料や容器包材価格、エネルギーや物流などの関連費用の高騰が理由で「やむを得ず改めて一部の商品について、価格改定を実施することにいたしました」としている。
【写真】この商品も…値上げする午後の紅茶
対象となるのは、ペットボトル容器・缶・ボトル缶・パウチの一部商品。価格改定率は、メーカー消費税抜き希望小売価格を＋5〜18％改定する。
同社は、原材料や容器包材価格、エネルギーや物流などの関連費用の高騰が継続しているとし「今後も先行き不透明で厳しい環境が続くと想定されます」と説明。「このような状況から、やむを得ず改めて一部の商品について、価格改定を実施することにいたしました」とした。
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対象となるのは、ペットボトル容器・缶・ボトル缶・パウチの一部商品。価格改定率は、メーカー消費税抜き希望小売価格を＋5〜18％改定する。
同社は、原材料や容器包材価格、エネルギーや物流などの関連費用の高騰が継続しているとし「今後も先行き不透明で厳しい環境が続くと想定されます」と説明。「このような状況から、やむを得ず改めて一部の商品について、価格改定を実施することにいたしました」とした。