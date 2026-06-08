3人組ムード歌謡コーラスグループ・純烈が8日、『純烈・白川裕ニ郎卒業&新メンバーオーディション記者会見』を行い、リードボーカルの白川裕二郎さん（49）が2027年3月末をもってグループを卒業し、新メンバーをオーディションで募集することが発表されました。

会見にはメンバー3人が登場し、白川さんは報道陣を前にして「本日は、お忙しい中お集まりいただきまして、本当にありがとうございます」とコメント。

「先ほどファンクラブの方でもご報告させていただいたんですけれども、私、白川裕二郎は、来年2027年3月31日を持ちまして、約20年間在籍させてもらった純烈を、卒業させていただく事になりました」と報告しました。

白川さんは、純烈を卒業することについて「去年10月にうちの母親が他界しまして、自分の中でも純烈を続けていくモチベーション、情熱みたいなものが他のメンバーよりもなくなってしまった」と心境を明かし、「中途半端な気持ちで純烈を続けるのは良くないなということで、ここまで支えてくださった事務所のスタッフの皆さん、そしてメンバー、そしてファンの皆さんに申し訳ないなということでこういった決断をさせていただきました」と語りました。

また、純烈の新メンバーを募集することも発表。さらに、今年SNSで話題になった純烈の弟分グループ・モナキに続く新たなグループのオーディションも開催するということです。

純烈は2007年に結成し、温浴施設で地道に活動を続ける姿が“スーパー銭湯アイドル”として話題になりました。2018年には、紅白歌合戦に初出場し、8年連続で出場。その後、メンバーの卒業や入れ替わりを経て、2024年には単独で初の日本武道館公演を成功させるなど活躍しています。