スポーツ用品販売のアルペンが全国に展開するゴルフ専門店ゴルフ5は、ミズノと共同開発した「The Craft（ザ・クラフト）」シリーズの最新作を発売する。

今作では、これまでに圧倒的な支持を集めてきたウェッジが3代目へと進化を遂げただけでなく、ユーザーからの熱い要望に応え、シリーズ初となる「The Craft アイアン」を新たなラインアップとして追加。ゴルフ5とミズノの強力なパートナーシップだからこそ実現した同シリーズは、他店での取り扱いは一切ない「ゴルフ5限定モデル」として、6月5日に情報解禁、7月3日から発売する。



「ザ・クラフト アイアン」

「The Craft」は、初代ウェッジの誕生以来、独自の「ハイバウンス設計」によって多くのアマチュアゴルファーの天敵である“ダフり”を劇的に軽減し、ゴルフ5店頭でも爆発的なヒットを記録してきた人気シリーズ。



「ザ・クラフト ウェッジ」

今作では、初代クラフトウェッジを作り上げ、多くのアマチュアゴルファーの悩みに寄り添ってきたミズノが誇る佐竹クラフトマンが再び監修。ゴルフ5が持つ膨大なアマチュアゴルファーのフィッティングデータと、ミズノが誇る最高峰のクラフトマンシップを融合させ、「アイアンでもダフりを気にせず思い切り振り抜きたい」という熱い要望に応えるため、シリーズ初となるアイアンの開発に成功した。

プロのようなダウンブローによるダフりに悩む人から、レベルブロー（払い打ち）でありながら後方がつっかえてダフってしまう人まで、あらゆるスイングタイプの「ダフりミス」を極限まで緩和。まさに「匠が削り出した、刺さらない一打。」を具現化した、ゴルフ5でしか手に入らない特別な新シリーズとなっている。

［小売価格］

ザ・クラフト アイアン：18万4800円

ザ・クラフト ウェッジ：3万800円

（すべて税込）

［発売日］7月3日（金）

アルペン＝https://store.alpen-group.jp

ミズノ＝https://jpn.mizuno.com