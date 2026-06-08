『アヲハタ まるごと果実』シリーズ計13品価格改定 10月1日出荷分から約16％の値上げ「原材料価格をはじめ…上昇が続く環境の中…」

『アヲハタ まるごと果実』シリーズ計13品価格改定 10月1日出荷分から約16％の値上げ「原材料価格をはじめ…上昇が続く環境の中…」