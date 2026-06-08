『アヲハタ まるごと果実』シリーズ計13品価格改定 10月1日出荷分から約16％の値上げ「原材料価格をはじめ…上昇が続く環境の中…」
アヲハタは8日、『アヲハタ まるごと果実』シリーズ計13品の価格改定を行うことを発表。10月1日出荷分から値上げとなる。
【写真】なじみのあるこのパッケージ…値上げとなる『アヲハタ まるごと果実』シリーズ
同社は、価格改定の要因として「果実などの原材料価格をはじめ、包装資材費、物流費、エネルギー費や人件費等の上昇が続く環境の中、当社ではこれまで継続して生産合理化と経費節減を推進してまいりました。しかしながら、企業努力だけでコスト上昇分を吸収することは極めて困難であり、今後も高品質で安全・安心な商品を安定的にお届けするため、やむを得ず価格改定を実施せざるを得ないと判断しました」と説明。
「これからも皆様に喜んでいただける商品づくりに努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
■価格改定の概要
対象商品群およびアイテム数：『アヲハタ まるごと果実』シリーズ 計13品
参考小売価格の改定率：約16％
改定時期：2026年10月1日当社出荷分より
■主な商品と参考小売価格
『アヲハタ まるごと果実 いちご』255グラム
旧価格（税抜）484円→新価格（税抜）561円
旧価格（税込）523円→新価格（税込）606円
『アヲハタ まるごと果実 いちご』125グラム
旧価格（税抜）278円→新価格（税抜）322円
旧価格（税込）300円→新価格（税込）348円
【写真】なじみのあるこのパッケージ…値上げとなる『アヲハタ まるごと果実』シリーズ
同社は、価格改定の要因として「果実などの原材料価格をはじめ、包装資材費、物流費、エネルギー費や人件費等の上昇が続く環境の中、当社ではこれまで継続して生産合理化と経費節減を推進してまいりました。しかしながら、企業努力だけでコスト上昇分を吸収することは極めて困難であり、今後も高品質で安全・安心な商品を安定的にお届けするため、やむを得ず価格改定を実施せざるを得ないと判断しました」と説明。
■価格改定の概要
対象商品群およびアイテム数：『アヲハタ まるごと果実』シリーズ 計13品
参考小売価格の改定率：約16％
改定時期：2026年10月1日当社出荷分より
■主な商品と参考小売価格
『アヲハタ まるごと果実 いちご』255グラム
旧価格（税抜）484円→新価格（税抜）561円
旧価格（税込）523円→新価格（税込）606円
『アヲハタ まるごと果実 いちご』125グラム
旧価格（税抜）278円→新価格（税抜）322円
旧価格（税込）300円→新価格（税込）348円