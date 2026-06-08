フィギュアスケートの紀平梨花選手が、アイスダンスのパートナーである西山真瑚選手と休日を満喫した様子を自身のSNSで8日に公開しました。

紀平選手は2025年に女子シングルからアイスダンスへの転向を表明。西山選手とのカップルで競技に挑戦し、新シーズンへ向けて準備を進めています。

そんな中、紀平選手は「りかしん明治神宮へ」とコメントし、西山選手とともに明治神宮を訪れたことを報告。「久しぶりの明治神宮でお参りとはじめての厄祓いをしてきました！」とつづり、2人で厄払いを受けた様子を公開しました。

投稿された写真では、境内で並んで笑顔を見せる姿や、もらった御札の写真などを披露。「自然がたくさんで心も身体もリフレッシュされました。これで気持ちよく新しいシーズンを迎えられます」と、新シーズンへの思いを明かしています。

さらに参拝後は屋台グルメも堪能。「そしてお昼ご飯は肉巻きおにぎり。屋台なんていつぶりだろう、とても美味しかったです」とコメント。西山選手が撮影したとみられる紀平選手が肉巻きおにぎりにかぶりつく様子が3枚も投稿。さらにチョコバナナも手に入れたようで屋台も十分に満喫。休日ならではのリラックスした時間を過ごしたようです。