資生堂プロフェッショナルは、サロン向けヘアカラーブランド「PRIMIENCE（プリミエンス）」から、8月6日に新色2色を全国のヘアサロンへ発売する。

プリミエンスが掲げるのは、「UNLEASH YOUR TRUE COLOR−−いつでも芯から輝く美しい髪色へ。」というメッセージ。毛髪内部の髪密度に着目した独自の「リペア・テクノロジー（プリミエンス プレローションと併用）」によって、髪本来の美しさを引き出し、ダメージを気にせず何度でも自分らしい色を楽しめる体験を提供している。

今回の新色は、多彩な表現を叶えるラインアップの中でも、ベーシックで繊細な色調変化を得意とする「ニュアンスライン」に配置。好評を得ている「肌なじみの良さと透明感」という特徴をさらに活かし、消費者一人ひとりの個性に寄り添った、より満足度の高い提案を可能にする。

今回の新色2色のコンセプトは、「Quiet Confidence（クワイエット・コンフィデンス）」。Beauty is quiet,yet resilient.静けさのなかに宿る、芯のある美しさ。

過剰に飾り立てるのではなく、内面から滲み出る、揺るぎない自信を表現する。プリミエンスのテクノロジーが、アジア人特有の赤みや黄みのアンダートーンを整え、あなたが本来持つ美しい内面の輝きを解き放つ。

今回の新色2色は、まるでもともとの髪色がそうであったような、エフォートレスな自然さを引き出しながらも、計算されつくされているかのような洗練された上質な印象を与える。





「Calm Beige（カームベージュ）」は、黄み・オレンジみを整え、赤みを抑えた色設計。ナチュラルベージュに寒色ニュアンスを溶け込ませたブラウンが、肌なじみの良いやわらかな仕上がりへ導く。

「Cool Gray（クールグレー）」は、黄み・オレンジみを抑えた、やわらかさのあるアッシュトーン。知的でクールな印象にほんのり温かみを添え、深みのある上品なシルキーグレーを表現する。





プリミエンスはイエローイッシュブラウンベースで肌になじみやすい設計。ニュアンスラインに新色2色が加わることで、さらに幅広い“似合わせ”提案が可能になった

PRIMIENCE（プリミエンス）カラーチャートは、肌なじみ良く多彩な表現ができるパレット設計とのこと。

プリミエンスは、最新テクノロジーと現代のニーズに合った色相設計、そしてサロンオペレーションをスムーズにし、消費者より快適に過ごしてもらうためのサポートアイテムなど、これからも、消費者とサロンのより長く深い付き合いをつなぐパートナーブランドとして、人々の髪と心に寄り添う研究を続けていく考え。

［発売日］8月6日（木）

資生堂プロフェッショナル＝https://www.shiseido-professional.com/jp/ja.html