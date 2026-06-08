「夢は紅白！ 親孝行！」をキャッチコピーに8年連続紅白歌合戦に出場中の人気グループ「純烈」のリードボーカル白川裕二郎（49）が、27年3月31日をもって同グループを卒業することが8日、分かった。

この日の正午、会見に先駆けファンクラブサイトで白川の卒業を報告した。

以下全文

弊社所属アーティスト 白川裕二郎（純烈）に関する報告

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社所属アーティスト 白川裕二郎は2027年3月末をもちまして、純烈としての活動を終了し、グループを卒業いたしますことを報告申し上げます。

日頃より純烈、ならびに白川裕二郎を応援してくださっているファンの皆様、関係者の皆様には、突然のお知らせとなりますこと、心よりお詫び申し上げます。これまで白川にいただきました温かいご声援、ご支援の数々に、改めて深く御礼申し上げます。

なお、白川裕次郎は純烈卒業後も弊社所属アーティストとして在籍いたします。卒業後は、まずは本人の時間、そして家族との時間を大切にしながら、今後の活動につきましては本人のペースを尊重し、改めてご報告させていただきます。

純烈は、これまで応援してくださった皆様への感謝を胸に、白川裕二郎の卒業までの時間を大切にしながら、引き続き活動してまいります。

今後とも純烈、ならびに白川裕二郎への変わらぬご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

株式会社G−STAR．PRO