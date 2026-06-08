ヤンキースのレジェンドＯＢのデレク・ジーター氏（５１）が主砲ジャッジを欠くチームに重いメッセージを送った。肋骨の疲労骨折で長期離脱の危機に瀕しているジャッジについて「正直に言ってジャッジはリーグで、いや球界でもかけがえのない選手」と離脱の影響が大きいとする一方で「野球では１人の選手だけで穴を埋めることはできない。これまで期待に応えていない多くの選手の貢献が必要だ」と米メディア「ＦＯＸスポーツ」を通じてハッパをかけた。

これは警告でもある。ＮＹメディア「ピンストライプネーション」は「チザム、ボルピ、マクマーン…ジャッジが去ったことでより厳しい目を浴びる。ヤンキースが肝に命じなければならないのは、ジーターが新たなヒーローを求めていないということだ。既存の選手で実力を発揮できるメンバーだ。もし不振が続けば、ジャッジ不在の間にシーズンを棒に振るようなことになりかねない」とレギュラー陣の名前を並べて奮起を促がした。

チザムは人のユニホームやバットを使う作戦で調子を上げつつあるが、打率２割３分４厘、８本塁打、マクマーンが打率２割８厘、６本塁打、ボルピが打率２割１分１厘、１本塁打でいずれも期待を裏切る数字が並んでいる。同メディアは「彼らがジーターのメッセージに耳を傾けることができるかどうかが、今夏の運命を左右するかもしれない」とまで忠告した。