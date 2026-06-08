トマトの酸味とガーリックの香りで夏仕様に、「夏のトマトガーリック」シリーズ発売【かっぱ寿司】

寿司チェーンの「かっぱ寿司」は、6月11日から期間限定で「夏のトマトガーリック」シリーズ全6品を販売する。

同シリーズは、ポルトガル産トマトペーストを使用した特製トマトガーリックソースを採用。爽やかなトマトの酸味に、オレガノの香りとガーリックのコクを合わせ、ガーリックチップをトッピングした。海鮮ネタや肉ネタと組み合わせることで、さっぱり感とスタミナ感を両立した夏向けメニューに仕上げている。

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〈メニューラインアップ〉

◆「夏のトマトガーリック3貫食べ比べ」(3貫270円〜)

サーモン、生ハム、生えびを各1貫ずつ楽しめる食べ比べセット。トマトの酸味とガーリックの香りが食欲をそそる夏限定メニュー。

◆「サーモン〜夏のトマトガーリック〜」(2貫160円〜)

大型サイズの銀鮭を使用。サーモンの旨味とトマトガーリックソースの爽やかな味わいを楽しめる。

◆「生ハム〜夏のトマトガーリック〜」(2貫190円〜)

しっとりとした食感の生ハムにトマトガーリックソースを合わせた一品。肉の旨味とトマトの酸味が調和する。

◆「生えび〜夏のトマトガーリック〜」(2貫190円〜)

生に近い食感の生えびを使用。えびの甘みをトマトの酸味とガーリックのコクが引き立てる。

◆「ごちそうハンバーグにぎり〜夏のトマトガーリック〜」(2貫190円〜)

牛肉の旨味を感じられるハンバーグに、トマトガーリックソースをトッピング。

◆「夏のトマトガーリック二段仕込の醤油とり唐揚げ」(290円〜)

二段仕込み製法で仕上げたジューシーな鶏の唐揚げにトマトガーリックソースを合わせた。ガーリックチップがアクセント。

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〈販売概要〉

販売期間:2026年6月11日〜(なくなり次第終了)

販売店舗:かっぱ寿司全店(一部改装中店舗を除く)

※天候･入荷状況･売れ行きなどにより、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がある。

※店舗により価格･商品が異なる場合がある。