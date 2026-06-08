ムード歌謡グループ「純烈」のリードボーカル・白川裕二郎が来年３月３１日をもってグループを卒業することとなり、８日、都内で会見した。

白川は２００７年の結成当初からのメンバー。「夢は紅白、親孝行」をスローガンにひた走ってきたが、グループ２０周年と、今年１２月に５０歳の誕生日を迎える節目で、新たな決断をすることになった。

ステージ衣装に身を包んだ「純烈」の３人はメンバー全員で会見場に登場。改めて卒業を報告した。白川は「突然の報告で、ファンの皆さんであったりとか、きっと心配されたりとかビックリされている方、たくさんいらっしゃると思います」とファンの心境をおもんぱかった。

卒業の経緯について、白川は「純烈を卒業するというのは、５年ほど前からずっとお伝えさせていただいていた」という。「ただなかなかそういった状況にはならなくて、ここまで頑張らせていただいたんですけれども、去年１０月にうちの母親が他界しまして、自分の中でも情熱を続けていくモチベーション、情熱みたいなものが他のメンバーよりもなくなってしまった。そこでこういった中途半端な気持ちで純烈を続けるのは良くないなということで」とこのタイミングで決断したことを明かした。

これまで７人が純烈のメンバーとして在籍。「そのうちの４人がいろんな事情があって卒業していきました。今度は僕が見送る方ではなく、見送られる側として卒業させていただく。一度自分の中でも心と体、そういったものをリセットして充電させていただいてから、またファンの皆さんと歌わせていただけるような、そんな日が来ればいい」と語った。

白川は卒業後も事務所の移籍、退社などはせず、芸能活動を続ける。白川は「事務所はまだ在籍させていただきますし、来年の３月３１日までまだまだありますので、ファンの皆さんと一緒にそれぞれの時間を大切にしながら進んでいければ」とあいさつした。

白川の卒業に伴い、純烈の新メンバーを募集するオーディション、そして弟分グループ「モナキ」に続くグループのメンバー募集オーディションを開催することも発表した。

◆白川 裕二郎（しらかわ・ゆうじろう）１９７６年１２月１１日、神奈川県出身。４９歳。高校卒業後に大相撲・朝日山部屋に入門し９５年秋場所で初土俵。５場所で１６勝１２敗１４休。引退後は劇団俳優座を経て、２００２年に特撮テレビドラマ「忍風戦隊ハリケンジャー」のカブトライジャー（霞一甲）役で俳優デビュー。０３年ＴＢＳ系「スポーツマンＮＯ１決定戦」の第１１回大会（０３年）に初出場し総合準優勝。０７年に純烈の結成に参加し１０年デビュー。身長１８５センチ。血液型Ａ。