【1/72 航空自衛隊F-15J戦闘機 第201飛行隊[創隊40周年記念塗装機]】 10月 発売予定 価格：6,050円

ファインモールドは、プラモデル「1/72 航空自衛隊F-15J戦闘機 第201飛行隊[創隊40周年記念塗装機]」の完成見本とパッケージ画像を公開した。発売は10月を予定しており、価格は6,050円。

本製品は、昭和61年（1986）10月1日にF-15飛行隊として再編成され、2026年に創隊40周年を迎えた「航空自衛隊第201飛行隊」が使用する「F-15J」を1/72スケールのプラモデルで商品化したもの。同飛行隊の部隊マークである「ヒグマ」と、北海道でも見られる｢白頭鷲｣とを大胆に用いたデザインの特別塗装仕様となっている。

今回同社公式サイトの商品ページが更新され、本製品の完成見本とパッケージ画像を公開。機体側面と尾翼に描かれたヒグマや白頭鷲のデザインが特徴なF-15Jを確認することができる。

【パッケージデザイン（イメージ）】