◆カーリング日本選手権 第２日（６月８日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子の１次リーグ（Ｌ）が行われ、前回大会３位のロコ・ソラーレは、ＳＣ軽井沢クに０―８で完敗。通算１勝１敗とした。

第４Ｅ（エンド）終盤に、スキップ・藤沢五月のミスショットが響き大量３失点を喫すと、第５、６Ｅは有利な後攻に連続２失点して０―７。第８Ｅに、さらに１点スチールされ、自ら負けを認めるコンシードした。藤沢は「きっかけは第４Ｅの私のショット。そこが一番の大きい」と淡々と振り返った。

６月開催と例年よりも遅い今大会。湿度が高く霜の多いアイスに、いかに早くアジャストできるかが勝利への鍵を握る。藤沢は「いかに霜の理解をしてショットを投げるかがキーポイントになる。普段やっているアイスとは全く違うアイス。前半でアイスを理解して中盤、後半につなげていく。悲観的にならず、次に向けてどうするのか話し合いができればと思います」と１試合ごとに、着実に精度を上げていく。

２０１８年平昌五輪で銅メダル、２２年北京五輪で銀メダルと２大会連続でメダルを獲得したチームは、３月にチームの中心だったサードの吉田知那美が退団。今大会は、３月の世界選手権（カナダ）にもロコ・ソラーレの一員として出場し、４位に貢献したミックスダブルとの“二刀流”小穴桃里を加えた新体制で出場している。

藤沢は「（小穴は）チームにフィットしてくれて、（３月の）世界選手権も５試合やって、もっとやりたかったねと話をしていて、この日本選手権を迎えた。試合のコミュニケーションっていう部分ではすんなり入れた。あとは、世界選手権が終わってから韓国にいったり常呂で練習したりして合わせてきたので、右肩上がりこの大会に臨めている」と自信を見せている。

今大会の優勝チームは、３０年フランス・アルプス地域五輪に向けた日本代表選考会への出場権を手にする。

◆日本選手権 男女１０チームが参加し、２つのグループに分かれて総当たりで１次リーグを戦う。各グループの上位３チームが２次リーグに進み、再び総当たり戦を行い上位４チームが決勝トーナメントに進む。１３日に男女準決勝、１４日に男女決勝が行われる。