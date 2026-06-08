40代が買ってはいけないプチプラコスメとは？実名で比べる「安っぽく見えるVS上品に見える」の違い
最近は、プチプラコスメでも驚くほど優秀なものが増えています。実際、「これが1000円前後？」と驚くような名品に出会うことも少なくありません。しかし、一方で、同じプチプラでも40代の肌では「安っぽさ」が出やすいコスメがあるのも事実。
49歳の筆者が実際に使いながら感じた、「高見えするプチプラ」と「安っぽく見えやすいプチプラ」の差を紹介します。
◆イタ見え確率No.1、ハイライトの輝きに注意
使わなくてもメイクできるものの、使うと、メリハリやツヤが出て、若見え効果も期待できるハイライト。40代にはぜひ取り入れて欲しいアイテムのひとつです。
しかし、注意しなければいけないのが、輝き具合。パールやラメが配合されている傾向にあるハイライトは、その輝きが大胆か繊細かによって肌の上で印象が大きく変わります。
同じセザンヌの商品でもその差が確認できます。支持率が高い、「セザンヌ パールグロウニュアンサー」（660円）は、高輝度パールで濡れたようなツヤ感を与えるハイライトです。
キメの整った肌に使うと、華やかに輝き美しいツヤ感を与えます。しかし、シワや毛穴などが気になる40代の肌に使うと、肌のアラをかえって引き立ててしまうことに。また、輝きが肌から浮いて安っぽく見えてしまう可能性があります。
その一方で、大ヒットした同じくセザンヌの「トーンフィルターハイライト」（693円）は、肌に溶け込むようになじみます。そして、さりげなく明るさと透明感を与え、気になる影をカモフラージュするハイライト。40代のクマ、ほうれい線といった老けサインをカモフラージュすると話題になりました。
また、40代は、ハイライトを入れる位置も見直すタイミング。若い頃のように、Cゾーンや鼻筋に入れるよりも、パール感やラメ感を抑えたハイライトを目の下やほうれい線などに仕込んだほうが若々しく見える傾向にあります。
場合によっては、ハイライトは2つ使うのも一手。たとえば、トーンフィルターハイライトのように、輝きを抑えたもので影を消し、繊細なパールが配合されたハイライトをCゾーンに使うという方法もあります。
40代は、どれだけ光るかよりも、肌そのものが自然にきれいに見えるかを重視したほうが高見えしやすいと言えます。
◆キラキラアイシャドウが、目元の疲労感を強調することも
目元にもツヤや輝きがあったほうが、印象的に見せることができます。しかし、輝きがあまりに強いと、ハイライトと同様に目元のシワを引き立てたり、くすんだ目元の上で浮いてしまったりすることがあります。
そうすると、安っぽい印象に見えてしまうだけでなく、目元の疲労感を強調することもあります。そのため、40代はアイシャドウの輝き具合についても慎重に選びたいところです。
たとえば、「セザンヌ シングルシャイニーアイシャドウ」（550円）は、非常に強いツヤ感を放つアイシャドウです。輝き自体は美しいのですが、やはり40代のくすみやシワ、たるみなどが気になる目元全体に使うと、肌のアラを引き立てたり、若作り感が出て安っぽく見えたりします。
そのため、使う場合には目頭や目尻にちょこんとポイント使いするなど、大きく広げない使い方がおすすめです。
目元全体に使うなら、「アンド バイ ロムアンド グレージュ メロウタッチシングルアイシャドウ」（770円）のように、ラメが繊細で上品なものがおすすめです。さらに、コージーラテのようにベースの色が肌になじみやすく、目元を明るく彩るものを選ぶと、若々しい印象に見えます。
◆チークは色だけでなく、質感に注意
40代になると肌のトーンが日々変わりやすくなるので、チークの色選びが難しくなります。しかし、色だけでなく、質感にも注意が必要です。
49歳の筆者が実際に使いながら感じた、「高見えするプチプラ」と「安っぽく見えやすいプチプラ」の差を紹介します。
◆イタ見え確率No.1、ハイライトの輝きに注意
しかし、注意しなければいけないのが、輝き具合。パールやラメが配合されている傾向にあるハイライトは、その輝きが大胆か繊細かによって肌の上で印象が大きく変わります。
同じセザンヌの商品でもその差が確認できます。支持率が高い、「セザンヌ パールグロウニュアンサー」（660円）は、高輝度パールで濡れたようなツヤ感を与えるハイライトです。
キメの整った肌に使うと、華やかに輝き美しいツヤ感を与えます。しかし、シワや毛穴などが気になる40代の肌に使うと、肌のアラをかえって引き立ててしまうことに。また、輝きが肌から浮いて安っぽく見えてしまう可能性があります。
その一方で、大ヒットした同じくセザンヌの「トーンフィルターハイライト」（693円）は、肌に溶け込むようになじみます。そして、さりげなく明るさと透明感を与え、気になる影をカモフラージュするハイライト。40代のクマ、ほうれい線といった老けサインをカモフラージュすると話題になりました。
また、40代は、ハイライトを入れる位置も見直すタイミング。若い頃のように、Cゾーンや鼻筋に入れるよりも、パール感やラメ感を抑えたハイライトを目の下やほうれい線などに仕込んだほうが若々しく見える傾向にあります。
場合によっては、ハイライトは2つ使うのも一手。たとえば、トーンフィルターハイライトのように、輝きを抑えたもので影を消し、繊細なパールが配合されたハイライトをCゾーンに使うという方法もあります。
40代は、どれだけ光るかよりも、肌そのものが自然にきれいに見えるかを重視したほうが高見えしやすいと言えます。
◆キラキラアイシャドウが、目元の疲労感を強調することも
目元にもツヤや輝きがあったほうが、印象的に見せることができます。しかし、輝きがあまりに強いと、ハイライトと同様に目元のシワを引き立てたり、くすんだ目元の上で浮いてしまったりすることがあります。
そうすると、安っぽい印象に見えてしまうだけでなく、目元の疲労感を強調することもあります。そのため、40代はアイシャドウの輝き具合についても慎重に選びたいところです。
たとえば、「セザンヌ シングルシャイニーアイシャドウ」（550円）は、非常に強いツヤ感を放つアイシャドウです。輝き自体は美しいのですが、やはり40代のくすみやシワ、たるみなどが気になる目元全体に使うと、肌のアラを引き立てたり、若作り感が出て安っぽく見えたりします。
そのため、使う場合には目頭や目尻にちょこんとポイント使いするなど、大きく広げない使い方がおすすめです。
目元全体に使うなら、「アンド バイ ロムアンド グレージュ メロウタッチシングルアイシャドウ」（770円）のように、ラメが繊細で上品なものがおすすめです。さらに、コージーラテのようにベースの色が肌になじみやすく、目元を明るく彩るものを選ぶと、若々しい印象に見えます。
◆チークは色だけでなく、質感に注意
40代になると肌のトーンが日々変わりやすくなるので、チークの色選びが難しくなります。しかし、色だけでなく、質感にも注意が必要です。