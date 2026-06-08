シーズン401奪三振、両リーグでのMVP獲得などの大記録を残し、「プロ野球史上最高の左腕」と評される江夏豊氏。その江夏氏が78歳の誕生日を迎えた5月15日、『江夏の遺言』（江夏豊・松永多佳倫の共著、小学館刊）を上梓し、刊行から半月で重版が決定するなど話題を呼んでいる。同書では「オールスター9連続奪三振」「江夏の21球」など、球史に残る名場面を振り返ったほか、各球団での衝突と軋轢の真相、さらには引退後に起こした「過ち」からの再起の日々が赤裸々に明かされた。

【写真を見る】1986年、初完封勝利でガッツポーズする西武の渡辺久信投手

「球界のヒール役」として鮮烈な印象を残した名投手を、同時代に活躍した選手たちはどう見ていたのか。

シリーズ第11回は、1983年に前橋工業から西武にドラフト1位で指名され、1980年代後半から1990年代中盤までの西武黄金期のエースとなった渡辺久信氏（60）。3度の最多勝獲得の実力に加え、甘いマスクとファッションや言動でも注目を集め、工藤公康氏らとともに"球界新人類"と呼ばれて人気を集めた。

2008年には西武監督就任1年目でチームを日本一に導く。監督7年間でAクラス5回。2018年から2024年まではGMとして辣腕を振るった。

渡辺氏のルーキーイヤー（1984年）は、江夏氏の現役最終年にあたる。一軍に抜擢された高卒新人投手と、球界に名を轟かすベテランクローザーが同じユニフォームに袖を通した期間は短かったが、それは渡辺氏にとって濃密な時間だった。（文／松永多佳倫 文中敬称略）

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緊張の初対面は、まさに"蛇に睨まれた蛙"。強心臓を自負していた渡辺でも、江夏を前にすると気圧された。

「渡辺と申します。よろしくお願いいたします！」

「おお、群馬の義兄弟から"よろしく頼む"と聞いとるで」

時は1984年6月。3連覇を狙う西武は開幕ダッシュに失敗し、Bクラスに低迷していた。そこで広岡達朗監督はカンフル剤としてドラ1ルーキーの渡辺を急遽一軍に昇格。右も左もわからない18歳の渡辺が、36歳の江夏のオーラに飲み込まれるのも当然だった。

「今の36歳とは貫禄がまったく違いますからね。見た目だけではなく、プロ野球人生の厚みが尋常じゃない。"江夏豊という存在"にビビるばかりでした」

わずか1か月で終わりを告げた「コーヒー係」

新人でなくても、江夏の独特の"圧"を敬遠する選手は少なくなかった。同じチームでプレーしていたある投手は、「エレベーターに乗り込んで来られたら"うわっ"ってなる人というか……。だから試合前のキャッチボールでも、江夏さんが来る前に相手を捕まえて、ペアにならないようにしていた」と明かす。もっとも、江夏は相手を怯えさせようとしていたわけではない。強面の風貌と、猛者だらけの球界を生き抜いてスターの座を築いた自信が、後輩選手を寄せつけない雰囲気を醸し出していたのだろう。

そんな出会いから約1か月後、江夏は体調不良で入院して登録抹消。オールスター明けに退院して練習に復帰するも、間もなく二軍落ちを通告される。渡辺がじっくり会話する場面はなかったが、それでも「大先輩・江夏豊」の印象は鮮烈だった。

「ピッチングを直接アドバイスしていただく機会はなかったんですが、江夏さんは練習でも"アウトコース低め"を集中して投げていましたし、『困ったらアウトローだ』と話していたことも覚えています。

そして自分には"コーヒー係"という大事な役割があり、江夏さんにはとても甘いアイスコーヒーを出していました。当時はアイスコーヒーの機械なんてなかったので、まず普通に淹れたコーヒーをカップの3分の1くらいまで注いで、たくさんの砂糖を溶かす。それから氷を入れて冷たくして、水で割る。江夏さんのコーヒーは手間がかかりましたね（笑）」

すでにONは引退しており、江夏は日本球界一の大物だった。大御所役者の付き人のように、若手選手がカバン持ちを務め、朝が弱い江夏のためにキャンプや遠征では"起床係"もいた。いわば渡辺は"江夏の最後の付き人"を務めたことになる。

「おお〜、やっとるか〜」と近寄ってくる人懐っこさ

現役時代の"師弟関係"はわずか1か月ほどで終わったが、時を経てふたりは再びチームメートになる。

「自分がヤクルトで引退し、評論家をやっていた時期にマスターズリーグに誘われて、江夏さんと同じチーム（東京ドリームス）になったんです。遠征先ではしょっちゅうメシに連れていっていただきました」

プロ野球マスターズリーグは、シーズンオフに球界OBが5つのチームでリーグ戦を行なう興行で、2001年から2009年まで続いた。ここで再び渡辺は江夏の"後輩"となった。

「自分は喋るのが大好きなんで、ご飯を食べながらいろいろ話していると、『おい、口に食い物を入れながら話すな！』って、笑いながらよく叱られました（笑）。見た目があんな感じだから誤解されるけど、親しく付き合ってみると江夏さんってとても優しい方なんです。怖さでいえば、東京ドリームスの土橋（正幸）監督のほうがはるかに上でしたよ」

土橋といえばテンポの早い「江戸っ子投法」で知られた東映フライヤーズのエース。引退後はヤクルト、日本ハムなどで監督を務め、その後は『プロ野球ニュース』の重鎮解説者としても人気を集めた。風貌はまさに任侠映画の大親分で、コーチ時代は鉄拳制裁も厭わない"武闘派"として知られていた。

「江夏さんは上の人にはガンガン激しくぶつかるけど、実は下の者には優しいんです。自分も本当にかわいがっていただきました。

自分が現場（コーチ、監督）に戻ってからはキャンプに必ず来てくださって、ピッチャー陣を見ていただきました。到着すると江夏さんは『おお〜、やっとるか〜』と嬉しそうに声をかけてきてくれる。本当に人懐っこいというか、良い意味で人たらしなんです。まぁ、メディアの皆さんが（江夏の扱いに）苦労している様子は何度か見てましたけどね（笑）」

監督そしてGMと球団組織の中枢を任され、球界の酸いも甘いも噛み分ける渡辺だが、江夏の話になると"憧れの先輩"に向けるキラキラした眼差しになる。後輩の目というフィルターを通すと、江夏の別の魅力が浮かび上がる。

〈プロフィール／松永多佳倫（まつなが・たかりん）〉

1968年生まれ。琉球大学卒業。出版社勤務を経て沖縄移住後、ノンフィクションライターに。プロ野球界の重鎮のインタビューをはじめ、スポーツ取材に定評がある。『怪物 江川卓伝』（集英社）、『92歳、広岡達朗の正体』（扶桑社）、『沖縄を変えた男 栽弘義』（集英社文庫）、『マウンドに散った天才投手』（講談社＋α文庫）､『最後の黄金世代 遠藤保仁』（KADOKAWA）など著作多数。5月15日に江夏氏との共著『江夏の遺言』（小学館）を刊行した。