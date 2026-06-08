３人の子を連れ、カナダに３カ月の予定で滞在中のプロゴルファーでタレントの東尾理子（５０）が８日（日本時間）までにＳＮＳを更新。野球をやっている長男（１３）が試合でケガをしたことを明かした。

東尾は２００９年１２月に俳優・石田純一（７２）と結婚（※石田は３度目の結婚）。中２の長男、長女（１０）、次女（８）を授かった。今年３月２９日付のＳＮＳで「ご縁あって、３ヶ月ほどカナダです」と報告している。父は名球会入りの名投手、東尾修氏（７６）。

「カナダでは、ローカルチームに所属してプレーしてる理汰郎」と日本では全国大会で好成績を残す少年野球チームでプレーしていた長男に言及。初心者もいるチームで、長男はすでに責任感が芽生えており、欠席者が多く人数が足りなかった試合で「俺がキャッチーやるしかないな」と、小学校低学年以来のキャッチャーをすることになったという。

「５ ６年ぶりだし、その日は寒かったし、今までキャッチャーをするとどこかしら痛める事が多かったから、気を付けて頑張ってね！ と、チームの事を考えて志願した意気込みをかって送り出した」というものの、「はい、やっぱりやりまして。キャッチングの場所をミスったとかで、親指痛めたと 腫れてるよね？ とりあえず氷で冷やして、湿布して、サポーター 折れてるかな、、、」と腫れた親指の写真などをアップし、心配していた。