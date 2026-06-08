現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第二十二回「播磨大誤算」が放送に。

【写真】菅田将暉さん演じる、表情豊かな半兵衛はコチラ

その最後に流れた第二十三回「さらば半兵衛」の予告が話題になっています。

＊以下第二十二回のネタバレを含みます。

＜第二十二回のあらすじ＞

一度は播磨を手中に収めたかに見えた秀吉（池松壮亮）だったが、半兵衛（菅田将暉）の悪い予感が的中。

服属したはずの国衆たちが反旗を翻し、呼応して毛利・宇喜多も挙兵する。

しかも折悪く半兵衛の体調が悪化し、秀吉は味方を見捨てて撤退することに。

自責の念にさいなまれる秀吉は、ある夜、足を踏み外して頭を打ち、なんと記憶をなくしてしまった！

小一郎（仲野太賀）は、秀吉の記憶を取り戻そうと手を尽くすが……。

次回予告

＊以下、本編最後に流れた次回予告

「お〜、半兵衛」という声。

画面には、ゆっくりと視線を移す半兵衛の姿が。

続いて半兵衛が、慶が産んだ赤子を慣れない手つきであやしている。

その表情はどこか驚いたような、新鮮な顔つきだ。

小一郎と慶はその様子を笑顔で見守っている。

半兵衛の涙の意味は…

場面は変わり、陣中で鋭いまなざしを向ける半兵衛。

続いて、眉間にしわを寄せ、震えながら絶叫する半兵衛の姿が。

また、病床で青白い顔をした半兵衛が、小一郎らしき男性に何かを告げる場面も。

震えながら大粒の涙を流す姿や、うつむいて神妙な面持ちの半兵衛など、さまざまな表情が映し出される。

「半兵衛殿」

「竹中殿」

「半兵衛」

「はんべえぇ〜」

と多くの呼び声が響く。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

場面は変わり、何者かと対面し腰掛ける信長の姿が。

その直後には、覚悟を決めた様子の半兵衛が誰かと対峙し、ニヤッと笑う。

背景には「これでお別れでござりまする」という半兵衛の声。

「わしらには、まだまだ半兵衛殿が頼りなのじゃ！」

遠くを見つめ、やがてギュッと瞼をとじる蜂須賀正勝。

うつむいた秀吉の表情は暗い。

小一郎と並んで座る半兵衛は、小一郎の腕に手を伸ばし、ぽんぽんと叩いて励ますようなしぐさを見せる。

「わしらには、まだまだ半兵衛殿が頼りなのじゃ！」という小一郎の声。

別れを告げる扇

その後、碁石が置かれた戦の布陣図が、桜吹雪にあおられめくれ上がる。

さらに、白くやせ細った腕が甲冑姿の人物の腕をつかむ場面も。

「最も面白き戦でござりました」

そして最後には半兵衛が愛用していた扇が、花びらが舞い散る地面に落ちる。

画面には「さらば半兵衛」というタイトルが…。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。