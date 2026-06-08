アイ・オー・データの有機ELゲーミングモニター『GigaCrysta』新TVCM放映開始　歌広場淳が出演＆鬼龍院翔が替え歌を歌い下ろし

ゴールデンボンバー・歌広場淳がアイ・オー・データの有機ELゲーミングモニター『G株式会社アイ・オー・データ機器は、有機EL採用ゲーミングモニター『GigaCrysta LCD-GDQ271UEL』の新TVCMを6月5日より放映開始した。CMには、ゴールデンボンバーのベース担当・歌広場淳が起用されている。

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CM放映エリアは関西地区および石川県地区。石川県地区は6月10日放映開始で、いずれも6月30日まで放送される。あわせて特設サイトも公開された。

歌広場淳は、ゴールデンボンバーのメンバーとして活動する一方、幼少期から格闘ゲームをプレイし、現在はゲーム配信にも力を入れている。日頃から高性能な映像体験へのこだわりを持っていることから、ゲーミングディスプレイ『GigaCrysta』との親和性の高さを理由にCMキャラクターとして起用された。

TVCMでは、ゴールデンボンバーの代表曲「女々しくて」のメロディーにのせ、歌広場が有機EL『GigaCrysta』の映像美をコミカルに表現する。本CMのために、同じくゴールデンボンバーの鬼龍院翔が替え歌を新たに歌い下ろしており、CM限定の楽曲として仕上げられている。

CMの15秒篇では、「女々しくて」のサビから始まり、♪「ギガクリで！ギガクリで！ギガクリで！」「ゲームしよう」というフレーズに乗せて、有機ELモニターに映し出される歌広場の姿や、さまざまなゲームに扮する歌広場の姿が描かれる。

CMで使用される『LCD-GDQ271UEL』は、有機EL（QD-OLED）を採用したゲーミングモニター。ピクセル単位で発光・消灯を制御することで高いコントラスト表現を実現し、応答速度0.03ms［GTG］により動きの激しいシーンでも残像感を抑える仕様となっている。FPSやアクションゲームに加え、RPGやパズルゲームなど幅広いジャンルへの対応を想定している。

『GigaCrysta』シリーズは、アイ・オー・データ機器が展開するゲーミングモニターブランドで、ブランド設立から10年が経過。国内累計販売台数は90万台を超えるという。

■製品情報『LCD-GDQ271UEL』メーカー：株式会社アイ・オー・データ機器種別：有機EL（QD-OLED）採用ゲーミングモニター主な仕様：応答速度0.03ms［GTG］、ピクセル単位での発光・消灯制御による高コントラスト表現商品ページ：https://www.iodata.jp/product/lcd/gaming/lcd-gdq271uel/index.htm特設サイト：https://www.iodata.jp/ssp/lcd/gigacrysta/lcd-gdq271uel.htmGigaCrysta公式サイト：https://www.iodata.jp/ssp/lcd/gigacrysta/

■CM情報「ギガクリでゲームしよう」篇（15秒）放映開始日：6月5日（石川県地区は6月10日開始）放映終了日：6月30日放映エリア：関西地区、石川県地区出演：歌広場淳（ゴールデンボンバー）楽曲：「女々しくて」替え歌（歌唱：鬼龍院翔）CM動画：https://youtu.be/IvKE-GMOa2c

（文＝リアルサウンド編集部）