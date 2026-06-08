北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている内田梨瑚被告の裁判で、検察は「最も重い責任を負うべき」として懲役２７年を求刑しました。



（山岡記者）「内田被告の裁判は検察がついに求刑をします。傍聴券を求め、たくさんの人が並んでいます」



８回目となった内田梨瑚被告の裁判。



「酌量の余地は一切ない」と検察が主張しました。



（検察）「橋の欄干に座った状態で『落ちろ』『死ねや』と何度も怒鳴られていた。心身ともに限界まで追い込まれており、橋から落ちる以外の選択は考えられない心理状態であったことは明らか。被告人を懲役２７年に処するべきである」





終始、手元の資料に目を向ける内田被告。検察の求刑に表情を変えることはありませんでした。殺人などの罪に問われている内田被告は２０２４年４月、旭川市の神居大橋で留萌市に住む女子高校生を全裸にしたほか、橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」と言うなどして川に落とし、殺害したとされています。（内田被告）「私には殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」初公判で殺人などの罪を否認した内田被告は、その後も一貫して「殺意はなかった」と主張。裁判は殺人の実行行為や殺意の有無が争点となっていました。６月８日の裁判で、検察は「被害者の人格、尊厳を踏みにじるもので身勝手極まりない犯行」だと指摘。「主犯であることは明らかで最も重い責任を負うべき」として懲役２７年を求刑しました。一方、弁護側は「偶発的に起きた計画性のない犯行」で「すべて内田被告の責任とは言えない」などと主張し、情状酌量を求めました。最終陳述で内田被告はー（内田被告）「裁判を通して、改めて結果の重大さを身に染みて感じました。今後も反省、謝罪、償いの日々を送ります」淡々と証言台の前でこう述べ、裁判は結審しました。裁判員はどのような判断を下すのかー注目の判決は６月２２日に言い渡されます。