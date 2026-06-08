◆プロボクシング ▽ウエルター級（６６・６キロ以下）８回戦 磯谷大心―シェ・ジュンイ（９日、東京・後楽園ホール）

元ＷＢＡ・ＷＢＣ世界スーパーウエルター級王者・輪島功一氏（８３）の孫で、ＷＢＯアジアパシフィック・ウエルター級２位の磯谷大心（２４）＝三迫＝が８日、同級８回戦の前日計量に臨み６６・６キロでクリア。対戦相手のシェ・ジュンイ（２１）＝中国＝は６６・２キロでパスした。

磯谷は体重計に乗ったものの２０グラム超過したため、パンツを脱いでクリアした。「家の体重計で測って、代謝で落ちることを考えてプラス２００グラム（水分を）飲んで来たら、全く落ちなかった」と苦笑した。

戦績は１０勝（６ＫＯ）３敗。２４年１２月に日本ユース同級王座を獲得。２５年１２月の前戦では、山本諒真（ＤＡＮＧＡＮ）に判定勝ちし２度目の防衛に成功した。現在はＷＢＯアジアパシフィック同級２位、日本同級７位にランクされる。ユース王座を返上し、地域王座挑戦へとつなげる一戦へ「しっかりと倒して勝って、タイトルに挑戦できる選手だということを証明したい」と意気込みを語った。

５月２日に東京ドームで東洋太平洋同級タイトルマッチが行われ、佐々木尽（八王子中屋）が田中空（大橋）に判定勝ちして新王者となった。磯谷は現状では東洋太平洋ランクには入っていないが「いずれ戦いたい選手ではある。年齢も一緒で、田中空君と佐々木尽君と、そこのライバル関係に割り込んでいきたいなっていう気持ちはあります」と話した。

地域王座挑戦を見据え、所属ジムの三迫貴志会長は「内容次第で。お客さんに『これならもうタイトル戦をやらせちゃおうよ』と思ってもらえるぐらいの内容で勝ってほしい。あとはキャリア。とにかくキャリアを積んで欲しい」と期待した。

「まずはしっかり今回の試合でアピールしないと、タイトルマッチもできない。いい勝ち方をしないとチャンスはないと思う」と磯谷。日本人がまだ誰も世界王座に到達したことがないウエルター級で、一歩ずつ頂点へと歩みを進める。