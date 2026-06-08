◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦 北九州市大３―２花園大（８日・東京ドーム）

２１年ぶり６度目出場の北九州市大（九州六大学）は３年ぶり３度目出場の花園大（京滋大学）に３―２で勝利し、初戦を突破。２００４年以来、２２年ぶりの白星をつかんだ。

先発したエースで主将の山下薫輝投手（４年＝鹿児島玉龍）が好投した。「あまり調子は良くなかった」と初回は先頭に中前打を許すと１死一塁から左中間への適時三塁打を浴び、先制点を献上。それでも「コントロール重視で相手の間をずらしたり、工夫した」と後続を右飛、空振り三振で抑えて最少失点で切り抜けると、２回からは奪三振ショーを披露。「どの球種もコントロールできてバッターのタイミングをずらせた」と、力のある直球を軸に、武器であるストンと落ちるフォークやカーブなどで緩急をつけながら三振の山を築いた。３回には３者連続三振に仕留めるなど６回で圧巻の１１奪三振で１失点。フォークについて「九州では自信があるボールだった。全国の舞台でどのくらい通用するかなと思っていたので、自信にはつながりました」と手応えを感じていた。

２２年ぶり勝利の立役者となっても「チームとして、３点以内で抑えれば、４点以上取って勝てるというプランがあったので、プラン通りいけてよかった」と淡々と振り返り。１０日に予定している２回戦に向け「自分たちはチャレンジャー精神で一戦一戦戦っていくだけ。もうこの後からしっかり準備して、次の試合も良いゲームを作れたらなと思います」と地に足をつけて切り替えていた。