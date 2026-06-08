エルフ荒川、“推し”の結婚式にファンとして出席 「最高の推し活じゃん」「公式ファン認定」と反響
お笑いコンビ・エルフの荒川（29）が8日、自身のXを更新し、“推し”を公言する芸人の結婚式に出席したことを報告。本名フルネームも明らかになり、反響を呼んでいる。
【写真】エルフ荒川が“推し”のカベポスター永見＆妻と3ショット
荒川の“推し”は、カベポスター・永見大吾（36）。永見は今年5月、自身のSNS“裏アカ”を通じて「この度、結婚いたしました事をご報告させていただきます」と報告していた。
そして、荒川が公開した永見の結婚式の席次表は、「新郎先輩」として芸人たちの名前が連なるなか、荒川については「ファン」として「荒川葉月」のフルネームが記された。“推し”の結婚式に正式招待された形で、荒川は「正面突破させてくれてありがとうございますWWWWWWWWWWWWWWWW」と歓喜した。
ファンからは、荒川への「最高の推し活じゃん」「荒川さんマジで公式ファン認定おめでとうございます!!!」「やっぱ永見さんってしゃれてるなぁ〜」など、多数のコメントが寄せられている。
【写真】エルフ荒川が“推し”のカベポスター永見＆妻と3ショット
荒川の“推し”は、カベポスター・永見大吾（36）。永見は今年5月、自身のSNS“裏アカ”を通じて「この度、結婚いたしました事をご報告させていただきます」と報告していた。
そして、荒川が公開した永見の結婚式の席次表は、「新郎先輩」として芸人たちの名前が連なるなか、荒川については「ファン」として「荒川葉月」のフルネームが記された。“推し”の結婚式に正式招待された形で、荒川は「正面突破させてくれてありがとうございますWWWWWWWWWWWWWWWW」と歓喜した。
ファンからは、荒川への「最高の推し活じゃん」「荒川さんマジで公式ファン認定おめでとうございます!!!」「やっぱ永見さんってしゃれてるなぁ〜」など、多数のコメントが寄せられている。