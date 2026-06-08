兵庫県・たつの市に住む田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）が、自宅で遺体となって発見された事件。殺害の容疑で指名手配されていた大山賢二容疑者が6月3日、たつの市内の川で遺体となって見つかった。

【卒アル入手】中学生時代の大山賢二容疑者（42）。長く伸びた前髪からギラギラとした目が覗いている。姫路のホストクラブで働いていた。

いったい被害者一家との間に何があったのか。5月27日配信の「週刊文春 電子版」記事を全文公開する。



指名手配されていた大山賢二容疑者（兵庫県警HPより）

兵庫県たつの市で起きた母娘殺害事件。警察が指名手配をかけた男は、まさかの“隣人”だった。

「被害者も加害者も、どっちの家もちょっとややこしくてな。なんでこんな事になってしまったんやろか」

近隣住民がこう嘆く2つの家庭に何があったのか。

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県警は「無理心中」と見ていたが…

5月19日の午前10時半頃。安否確認に訪れた警察官が、玄関付近や廊下で血を流して倒れている田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）を発見した。

社会部記者が解説する。

「千尋さんの知人が『最近連絡が取れない』と交番に相談したことで、2人の遺体が見つかりました。玄関に鍵はかかっておらず、2人とも首や上半身に複数の刺し傷や切り傷があった。司法解剖の結果、殺害されたのは、今月13日頃と見られています」

もっとも、当初県警はこの事件を親子の“無理心中”と見ていたようだ。

「澄恵さんの身体には多数の傷がついていましたが、娘の千尋さんの方は比較的少なめ。しかも首元に“ためらい痕”のようにも見える傷があったため、一家心中の線で捜査を進めようとしていたのです」（同前）

ところが家の中をいくら探しても凶器が見つからず、21日になってようやく捜査本部が立ちあがった。

「しかも、県警は16日に高砂市の路上で寝ていた容疑者に職務質問をしていた。その際、『人を殺した』等と発言していたにも関わらず、具体性もなく話が嚙み合わなかったため、たつの市の現場付近まで送り届けていたのです」（同前）

殺された娘は次女だった

殺害された田中さん母娘はどんな一家だったのか。

前出の近隣住民が語る。

「澄恵さんの旦那さんは、数年前に亡くなったんやけど、揖保(いぼ)川(がわ)の漁業協同組合の組合員やった。川でカニや鮎を獲ってきて、奥さんと娘が売り歩いてたわ。3人の娘がおって、殺された千尋さんは次女。長女と三女はずいぶん前に家から出ていったと聞いた」

被害者一家が抱えていた“ある問題”

澄恵さんは足が悪く、出掛けるときはいつも娘の千尋さんが車で送迎していた。

「千尋さんは、姫路や神戸のスーパー銭湯でマッサージ師をしていたけど、体を悪くして辞めてしまったそうです」（別の住民）

人から恨みを買うような親子ではなかったが、一つだけ“問題”があった。

「外から見ても分かるけど、あの家はゴミ屋敷や。中に入ったら足の踏み場もないくらい汚くてな。旦那さんは、生前、家に入れず車の中で生活しとったんやから。車の中で新聞読んでコーヒー飲んでな」（同前）

元ホスト→コンビニバイト…大山容疑者の足取り

このゴミ屋敷で2人を殺害したとされるのが、指名手配がかかっている隣人の大山賢二容疑者（42）だ。

大山は、造園業を営む両親のもと三姉弟の末っ子として、たつの市で育った。

中学の同級生が言う。

「大人しくて目立たない奴で、学校にもあんまり来ませんでしたね。来ても遅刻ばかり。皆から“オオヤン”と呼ばれていました」

その後、両親が離婚し母親が家を出ていくことに。

父親の造園業の手伝いをしていた時期もあったようだが、20代前半で大山が就いた職業は意外なものだった。別の同級生が言う。

「あるとき大山がスーツを着てコンビニにいたので『最近なにしてんの』と声をかけたら『姫路のホストクラブで働いてる』と」

だが長くは続かず、15年程前に父が他界。前後して一家に異変が訪れる。

「少し前に再婚して家を出ていった祖母が、父の死を機に戻ってきたそうです。姉2人はすでに家を出ていましたが、見ず知らずの初老の再婚相手が家にやって来て、気まずくなり大山も家を出たようです」（知人）

これが約10年前のこと。

「直近は、たつの市内のコンビニでバイトをして生計を立てていた」（同前）

現在は空き家となっている家に天涯孤独となった大山はなぜ舞い戻り、隣人に手をかけたのか。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年6月4日号）