明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

０８：５０ 日・マネーストック

０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数

１５：００ 独・貿易収支

１５：００ 独・鉱工業生産

２１：３０ 米・貿易収支

２３：００ 米・中古住宅販売件数

２３：００ 米・卸売売上高

２３：００ 米・卸売在庫

※日・閣議

※米・３年物国債入札

※中・貿易収支



○決算発表・新規上場など



決算発表：ベステラ<1433>，グリーンエナ<1436>，大盛工業<1844>，モロゾフ<2217>，アスカネット<2438>，アールプラン<2983>，Ｂガレージ<3180>，石井表記<6336>，ナ・デックス<7435>，Ｂ＆Ｐ<7804>，ミロク<7983>



出所：MINKABU PRESS