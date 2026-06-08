明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査
０８：５０ 日・マネーストック
０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
１５：００ 独・貿易収支
１５：００ 独・鉱工業生産
２１：３０ 米・貿易収支
２３：００ 米・中古住宅販売件数
２３：００ 米・卸売売上高
２３：００ 米・卸売在庫
※日・閣議
※米・３年物国債入札
※中・貿易収支
○決算発表・新規上場など
決算発表：ベステラ<1433>，グリーンエナ<1436>，大盛工業<1844>，モロゾフ<2217>，アスカネット<2438>，アールプラン<2983>，Ｂガレージ<3180>，石井表記<6336>，ナ・デックス<7435>，Ｂ＆Ｐ<7804>，ミロク<7983>
出所：MINKABU PRESS
０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査
０８：５０ 日・マネーストック
０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
１５：００ 独・貿易収支
１５：００ 独・鉱工業生産
２１：３０ 米・貿易収支
２３：００ 米・中古住宅販売件数
２３：００ 米・卸売売上高
２３：００ 米・卸売在庫
※日・閣議
※米・３年物国債入札
※中・貿易収支
○決算発表・新規上場など
決算発表：ベステラ<1433>，グリーンエナ<1436>，大盛工業<1844>，モロゾフ<2217>，アスカネット<2438>，アールプラン<2983>，Ｂガレージ<3180>，石井表記<6336>，ナ・デックス<7435>，Ｂ＆Ｐ<7804>，ミロク<7983>
出所：MINKABU PRESS