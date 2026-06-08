日本人メンバーめぐる外交摩擦か、チケット不振か　韓国女性グループの中国イベント電撃中止で広がる憶測

韓国女性グループ「RESCENE（リセンヌ）」が思わぬ足止めを食らった。6月20日に開催が予定されていた中国でのファンイベントが、直前になって突然中止されたのである。

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RESCENE側は「現地の不可抗力的な事由」により中止になったと説明し、すでに購入を完了したファンには一括キャンセルと全額払い戻しを行うと発表した。しかし、中止に至った詳細な背景は明かされていない。

会場側の都合なのか、現地当局による許認可の問題なのか、それともチケットの売れ行きを踏まえた興行面での判断なのか。公式のアナウンスだけでは、正確な理由を特定することはできない。

それゆえに、今回のイベント中止は単なる日程の変更にとどまらず、現在のK-POPが海外展開において直面している多様なリスクを浮き彫りにしている。

RESCENE（写真提供＝OSEN）

この中止が注目を集める理由は、RESCENEがまさに知名度を急速に上げている最中だったからである。

RESCENEはウォニ、リブ、ミナミ、メイ、ゼナの5人からなるガールズグループだ。最近ではウォニの個人YouTubeチャンネル「アンニョンハセヨウォニですよろしくお願いします」（原題）をきっかけに注目された、ギャル風のキャラクターと方言を掛け合わせたコンセプトがSNSで大きな反響を呼んだ。

とりわけ、日本人メンバーのミナミがギャルとして出演したことで誕生した「巨済（コジェ）ヤッホー」というミームは、従来のK-POPファンの垣根を越えて広く拡散した。

このような話題性の高さは楽曲のチャートにも反映されており、2024年8月にリリースされた1stミニアルバム『SCENEDROME』のリード曲『LOVE ATTACK』が、現在になって韓国の主要音源チャートを逆走する現象を見せている。

すなわち、RESCENEは大手芸能事務所が送り出す典型的な大型新人とは異なる軌道で支持を広げているグループだ。

あらかじめ構築されたステージや大々的なプロモーションに頼るのではなく、メンバーそれぞれの個性やユーチューブ特有の雰囲気、ショート動画で流行するミームをフックにして、一般の層にまでその存在を浸透させている。

だからこそ、今回の中国ファンイベントの突如としての中止は非常に悔やまれる。人気が右肩上がりの時期に、現地のファンと対面できる貴重な機会が失われてしまったからだ。

中華圏における日本人メンバーのリスク

今回の中止理由を考察するにあたり、最初に想定されるのが日本人メンバーの存在に起因する中華圏でのリスクである。

RESCENEには日本国籍を持つミナミが在籍している。近年の近隣地域におけるK-POP関連イベントでは、日本人メンバーの所属が活動のハードルになる事例が相次いで報告されている。

実際に今年2月、RIIZE（ライズ）のマカオ公演において日本人メンバーのショウタロウが欠席することとなった。運営側は「やむを得ない事情」とのみ説明したものの、外交関係の緊張が影を落としたのではないかとの憶測を呼んだ。

さらに、MBCが主催する『ショー！K-POPの中心 in マカオ』が突如中止に追い込まれた局面では、日本人メンバーに対するビザ発給の手続きが難航したことが原因と囁かれ、該当メンバーを外してステージを敢行する案すら浮上したと伝えられている。

同様に、LE SSERAFIM（ルセラフィム）も同時期に上海で計画していたニューアルバムのサイン会を見送っている。宮脇咲良やカズハといった日本出身のメンバーを擁する体制が、現地側に懸念材料と捉えられた可能性も排除できない。

CLOSE YOUR EYES（クローズユアアイズ）も杭州でファンミーティングを行ったが、日本人メンバーのケンシンは不参加となった。

ミナミ（写真提供＝OSEN）

これらの過去の事例を考慮すると、RESCENEの中国公演中止に関しても、日本人メンバーの存在が何らかの影響を及ぼしたのではないかという推測は十分に成り立ち得る。

当然ながら、公式からそのような発表がなされたわけではない。

しかし、中華圏において日本人メンバーを含むグループの活動が不透明になるケースが頻発している現状を鑑みれば、今回の「現地の不可抗力的な事由」という含みを持たせた表現に対し、国籍に由来するリスクを連想する者が現れるのは至極当然のことと言える。

K-POPシーンは多国籍なメンバー構成を武器に世界へ進出してきた。日本人メンバーも現在では多くのグループで中核を担っている。しかし、その多国籍という強みが、政治的あるいは外交的な摩擦の場面では、かえって活動を阻害する要因へと反転してしまう。

RESCENEが直面した事態も、そうした潜在的な危うさを改めて思い知らされる一件となった。

海外イベントが抱える採算性と信頼の課題

その一方で、別の要因として浮上するのが、チケットの販売状況や採算面における課題だ。

RESCENEは現在、本国である韓国で急速に支持を拡大している。『LOVE ATTACK』のチャート逆走劇に加え、ウォニのYouTubeコンテンツやミナミのギャルを模したコンセプトがオンライン上で活発にシェアされている。

だが、SNS上での爆発的な話題性と、海外での有料イベントにおける集客力が必ずしも直結するとは限らない。

短尺動画を通じてミームが定着することと、中国現地のファンが実際にチケットを購入して会場に足を運ぶことの間には、明確な隔たりがある。

インターネット上でいかに注目されていようとも、有料興行として利益を確保できるかは、会場のキャパシティや価格設定、プロモーターの手腕、長年のファンダムの成熟度合いに強く依存する。

事実、近年のK-POPによる海外公演やファンイベントでは、唐突な開催中止が相次いで発生している。

公にされる名目としては、厳しい気候や機材のトラブル、メンバーの体調、現地の突発的な事情などが並ぶ。しかしその裏側には、出演料の跳ね上がりや過密なスケジュールの強行、不透明な収益構造、見通しの甘い需要予測といった構造的な歪みが存在しているのではないかとの見方も根強い。

ここ数年、K-POPアーティストが海外で公演を行う際の出演料は上昇の一途をたどっている。現地の業者は利益を生み出すために大規模な施設を確保し、高額な価格設定に踏切る。

しかし、事前の需要予測が狂えば十分な動員を得られず、莫大な赤字を背負い込むリスクが生じる。

こうした背景から、水面下でチケットの売れ行きを監視しつつ、開催するか否かを天秤にかけているのではないかという疑いの目すら向けられる事態となっている。これらはあくまで推測の域を出ないが、そうした猜疑心が生まれるほどに、K-POPの海外興行に対する信頼性が損なわれているのは否定できない。

RESCENEの今回のケースにおいても、グループの知名度が向上している事実と、中国でのイベントの売れ行きが好調であったかという問題は、区別して捉えるべきだろう。

むしろ、現在のブレイク初期というフェーズだからこそ、海外市場における正確な需要を算出することは困難を極めた可能性がある。

RESCENE（写真提供＝OSEN）

韓国でのミーム化や音源チャートの上昇、動画の拡散が、果たして中国現地の購買行動にどの程度結びついていたのか、外部から見通すことは極めて難しい。

「現地の不可抗力的な事由」という文言は、極めて解釈の幅が広い表現である。行政手続きの不備にも適応でき、会場や運営元の都合を言い換えることも可能だ。あるいは、ビジネス上の撤退判断を濁すための便利なフレーズとしても用いられる。

それゆえに、チケット販売の不振という線も完全には否定できないのである。

今回のRESCENEに限らず、K-POPのイベントが急遽取りやめになった際にファンの間で不満が募りやすいのは、原因がほとんど開示されない点にある。

興行そのものが中止に追い込まれる事態は、海外展開において避けられない側面もある。現地の内情やビザの認可、会場の手配、主催者の動向、政治的背景、チケットの売れ行きなど、不確定な要素は多岐にわたる。

とりわけ中国市場は、高いポテンシャルを秘めている反面、行政や政治、ビジネスの観点から先を読むことが非常に難しい領域である。

それにもかかわらず、説明が「現地の不可抗力的な事由」という一言で片付けられてしまえば、ファンの心には不信感だけが居座ることになる。情報が限定的であればあるほど、周囲の憶測は肥大化していく。

今日のK-POP海外興行を巡っては、すでに「発表されたからといって、本当に開催されるとは限らない」という冷ややかな見方がファンの間で浸透しつつある。

コンサートやファンイベントは、彼らにとって単に消費するだけのコンテンツではない。チケットを確保し、スケジュールを調整し、遠方から駆けつける熱量が存在する。その意味で、開催の決定はファンとの重い約束にほかならない。

その約束が一方的に破棄され、明確な理由も語られないまま幕が引かれる。こうした対応が常態化すれば、ファンの信頼は根底から崩れ去っていく。

RESCENEは現在、まさに飛躍の契機を迎えているグループだ。ウォニの個人YouTubeから飛び火した話題や、ミナミのギャルというキャラクター、『LOVE ATTACK』のチャート逆走という一連のトレンドは、新興事務所に所属するガールズグループにとって千載一遇の好機と言える。

それだけに、今回の中国イベントの頓挫が与えるダメージは小さくない。

真相は依然としてベールに包まれているが、今回の一件が知らしめたのは、K-POPの世界展開が加速するほど、舞台裏に潜むリスクもまた肥大化するという厳しい現実である。

メンバーの国籍や外交問題、集客状況、現地プロモーターの経営、会場の管理といった要素のうち、わずか1つでも歯車が狂えば、約束されていたはずのステージが消滅してしまう危険を孕んでいる。

果たしてRESCENEの中国公演は、何が原因で取りやめとなったのか。公式によるアナウンスが「現地の不可抗力的な事由」という曖昧な言葉に終始する以上、真実にたどり着くことは叶わない。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）