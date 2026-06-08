目元にうれしい美容成分をたっぷり配合。マジョリカ マジョルカのロングセラーまつ毛美容液がリニューアル！

資生堂は7月21日、「マジョリカ マジョルカ」のまつ毛美容液「ラッシュジェリードロップ ロング」シリーズの2アイテムをリニューアル発売します。

■ベーシックタイプ・プレミアムタイプともに保湿成分を新配合

リニューアル発売するのは、ベーシックタイプの「ラッシュジェリードロップ ロング」と、プレミアムタイプの「ラッシュジェリードロップ ロング プレミアム」。

まつ毛の成長サイクルに着目し、ナイアシンアミドGLを新配合したほか、美容成分をベーシックタイプに7種、プレミアムタイプにアデノシン（保湿）を含む20種を取り入れています。

さらに、根もと・毛先・土台の肌にアプローチする「ロングラッシュエステチップ」を新採用。チップ形状はそのままに、先細りのチップを先端に追加し、塗布のしやすさを追求しました。

また、目もとへの負担感がない設計にもこだわり、無香料、無着色、アレルギーテスト実施済にくわえ、「パラベンフリー」や「鉱物油フリー」、「プロスタグランジン類似物質フリー」の対応も実現。

まつエク・まつパにも使用できるとのこと。

■商品概要

商品名：ラッシュジェリードロップ ロング

容量：5.3g

価格：1,210円

商品名：ラッシュジェリードロップ ロング プレミアム

容量：5.3g

価格：2,640円

（フォルサ）