試合中に倒れたエリクセンは大事には至らず。デンマーク代表指揮官が言及「信じられないほどショックを受けた出来事だった」
2021年の６月に行なわれたEUROのフィンランド代表との一戦で、心停止を起こしたデンマーク代表のクリスティアン・エリクセン。現在は心臓に埋め込み型のペースメーカーを装着してプレーしているなか、再び試合中に昏倒した。
現地６月７日にデンマークのネイチャー・エネルギー・パークで開催された国際親善試合で、デンマークはウクライナと対戦。この試合の65分にアクシデントが発生する。
エリクセンが、ボールとは関係ない場面で突如、両腕で胸の辺りを抑えてピッチに倒れ込んだのだ。すぐにメディカルスタッフが確認に向かい、両チームの選手たちもエリクセンを取り囲んで見守った。その後、試合は中止となった。
状態が心配されていたが、大事には至らなかったようだ。デンマークサッカー協会は、公式Xでモーテン・ボーゼン医師の言葉を伝える。
「クリスティアンは元気で、自力でピッチを後にした。私の見るところによると、ペースメーカーは正常に作動したようだ。彼は一時的に意識を失ったが、すぐに意識を取り戻し、我々はすぐに彼と連絡を取ることができた」
目の前で起こった事象に、指揮官も心を痛めている。デンマークメディア『bold』によれば、デンマークのブライアン・リーマー監督は、「誰もが信じられないほどショックを受けた出来事だった。もちろん、まずはクリスティアンの容態を確認するのが最優先事項だった。モーテン・ボーセン医師が素晴らしい対応をしてくれ、『クリスティアンは大丈夫だ』と報告をしてくれた。それが何よりも重要だった」と振り返った。
さらに、「機会があればすぐにでもクリスティアンのもとへ駆けつけるつもりだ。彼は私にとって、非常に大切な存在だからだ。私は彼と親しい関係にあり、互いを良く知っている。だからこそ、当然のことながら、今回の出来事は私に非常に深い衝撃を与えている」と語っている。
１日も早い復帰が待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現地６月７日にデンマークのネイチャー・エネルギー・パークで開催された国際親善試合で、デンマークはウクライナと対戦。この試合の65分にアクシデントが発生する。
状態が心配されていたが、大事には至らなかったようだ。デンマークサッカー協会は、公式Xでモーテン・ボーゼン医師の言葉を伝える。
「クリスティアンは元気で、自力でピッチを後にした。私の見るところによると、ペースメーカーは正常に作動したようだ。彼は一時的に意識を失ったが、すぐに意識を取り戻し、我々はすぐに彼と連絡を取ることができた」
目の前で起こった事象に、指揮官も心を痛めている。デンマークメディア『bold』によれば、デンマークのブライアン・リーマー監督は、「誰もが信じられないほどショックを受けた出来事だった。もちろん、まずはクリスティアンの容態を確認するのが最優先事項だった。モーテン・ボーセン医師が素晴らしい対応をしてくれ、『クリスティアンは大丈夫だ』と報告をしてくれた。それが何よりも重要だった」と振り返った。
さらに、「機会があればすぐにでもクリスティアンのもとへ駆けつけるつもりだ。彼は私にとって、非常に大切な存在だからだ。私は彼と親しい関係にあり、互いを良く知っている。だからこそ、当然のことながら、今回の出来事は私に非常に深い衝撃を与えている」と語っている。
１日も早い復帰が待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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