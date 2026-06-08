試合中に倒れたエリクセンは大事には至らず。デンマーク代表指揮官が言及「信じられないほどショックを受けた出来事だった」

試合中に倒れたエリクセンは大事には至らず。デンマーク代表指揮官が言及「信じられないほどショックを受けた出来事だった」