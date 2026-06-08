―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の6月4日から5日の決算発表を経て8日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<3733> ソフトウェア 　東Ｓ　　 -8.42 　　6/ 5　　上期　　　 -1.58
<7279> ハイレックス 　東Ｓ　　 -8.13 　　6/ 5　　上期　　　 50.68
<436A> サイバＳＯＬ 　東Ｇ　　 -7.71 　　6/ 5　本決算　　　 20.16
<7265> エイケン工業 　東Ｓ　　 -3.78 　　6/ 5　　上期　　　-58.03
<3816> 大和コン 　　　東Ｓ　　 -2.79 　　6/ 5　　　3Q　　　-52.35

<3662> エイチーム 　　東Ｐ　　 -2.05 　　6/ 5　　　3Q　　　-67.95
<3854> アイル 　　　　東Ｐ　　 -1.45 　　6/ 5　　　3Q　　　 24.76

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした8日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース