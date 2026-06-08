―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の6月4日から5日の決算発表を経て8日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<9678> カナモト 　　　東Ｐ　　 +5.51 　　6/ 5　　上期　　　 25.72
<2353> 日本駐車場 　　東Ｐ　　 +3.85 　　6/ 5　　　3Q　　　　8.41
<3193> エターナルＧ 　東Ｐ　　 +2.28 　　6/ 5　　　3Q　　　 20.42
<6040> 日本スキー 　　東Ｇ　　 +1.95 　　6/ 5　　　3Q　　　 -3.66
<8917> ファースト住 　東Ｓ　　 +1.09 　　6/ 5　　上期　　　 13.86

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした8日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース