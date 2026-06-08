ｃｏｔｔａ <3359> [東証Ｇ] が6月8日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年9月期の連結経常利益を従来予想の8.3億円→10億円(前期は7.2億円)に21.2％上方修正し、増益率が14.0％増→38.2％増に拡大し、3期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1.8億円→3.5億円(前年同期は2.2億円)に97.2％増額し、一転して56.6％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

cotta事業を中心とした既存事業の堅調な推移に加えて、ワークスグループの業績が想定以上に推移している事が修正の主因です。cotta事業は収益性重視の経営とコストコントロールの徹底が功を奏しております。ワークスグループを中心とした理美容事業は人気商材を起点とした集客施策及び、休眠顧客へのアプローチといった施策の成果が顕在化して来ました。これらを踏まえ、当初予想を上回る好調な見込みであることから、2026年９月期通期連結業績予想数値を上方修正いたします。（注）本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありますので、この数字に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えてください。