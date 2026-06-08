◇プロ野球セ･パ交流戦 巨人2-2ロッテ 延長12回引き分け（6月7日、東京ドーム）

5回、1アウト1塁の場面で、ロッテのロング投手が送りバント。小フライとなり、1塁ランナー、友杉篤輝選手がベースからほとんど動いておらず、サードの坂本勇人選手が瞬時の判断の後に、ワンバウンドさせてから、ファーストに送球しました。

この送球を受けたダルベック選手でしたが、友杉選手にタッチする前に1塁ベースを踏んでいました。そのため、1つしかアウトが取れず、このあと、打席に入った小川龍成選手に3塁打を打たれ、同点となりました。

ダルベック選手がまず、友杉選手にタッチしてから、ベースを踏んでいれば、ダブルプレーでチェンジだっただけに惜しいプレーとなりました。このプレーについて橋上秀樹監督代行は「ファーストが急だったんでね。なかなか機転が利かなかったかなというところはありますけども。ボーンヘッドとは言いがたいですね」とダルベック選手を責めず。

「そういうプレーも準備しておかないといけないことなんでしょうけども、ちょっととっさだったもんでなかなか準備が追いつかなかったですね。結果的にあれが失点になっちゃいましたからね。ちょっと大きくクローズアップされちゃうなという感じはしますけども。次回はきょうのことを教訓としてそういうことがないようにするとは思います」と続けました。