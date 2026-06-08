気象庁は、8日午後3時57分に津波観測に関する情報を発表しました。

津波による潮位変化が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかることがあります。場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。今後、津波の高さは更に高くなることも考えられます。

8日午後3時55分までに観測された津波の観測時刻と最大高さは次の通りです。

■伊豆諸島＜津波注意報：1m＞

・三宅島阿古

第1波：第１波識別不能 【追加】

観測最大：8日午後2時58分 微弱【追加】

■小笠原諸島＜津波注意報：1m＞

・父島二見

第1波：第１波識別不能

観測最大：8日午後1時46分 0.2m

■相模湾・三浦半島＜津波注意報：1m＞

・三浦市三崎漁港

第1波：欠測

観測最大： 欠測

■静岡県＜津波注意報：1m＞

・沼津市内浦

第1波：欠測

観測最大： 欠測

■三重県南部＜津波注意報：1m＞

・尾鷲

第1波：第１波識別不能

観測最大：8日午後2時21分 微弱

・熊野市遊木

第1波：第１波識別不能

観測最大：8日午後3時32分 0.1m【更新】

■和歌山県＜津波注意報：1m＞

・那智勝浦町浦神

第1波：第１波識別不能

観測最大：8日午後1時31分 微弱

・串本町袋港

第1波：第１波識別不能

観測最大：8日午後2時12分 0.2m

■高知県＜津波注意報：1m＞

・高知

第1波：第１波識別不能

観測最大：8日午後3時39分 微弱【更新】

■宮崎県＜津波注意報：1m＞

・日南市油津

第1波：第１波識別不能

観測最大：8日午後3時17分 0.1m

・宮崎港

第1波：第１波識別不能

観測最大：8日午後3時50分 0.2m【更新】

■鹿児島県東部＜津波注意報：1m＞

・南大隅町大泊

第1波：第１波識別不能

観測最大：8日午後3時45分 0.1m【更新】

■種子島・屋久島地方＜津波注意報：1m＞

・種子島熊野

第1波：第１波識別不能

観測最大：8日午後3時49分 0.2m【更新】

■奄美群島・トカラ列島＜津波注意報：1m＞

・奄美市小湊

第1波：第１波識別不能

観測最大：8日午後1時19分 微弱

■沖縄本島地方＜津波注意報：1m＞

・沖縄市中城湾港

第1波：第１波識別不能

観測最大：8日午後0時58分 微弱

■宮古島・八重山地方＜津波注意報：1m＞

・与那国島久部良

第1波：第１波識別不能

観測最大：8日午後2時21分 微弱

・石垣島石垣港

第1波：第１波識別不能

観測最大：8日午後1時26分 微弱

・宮古島平良

第1波：第１波識別不能

観測最大：8日午後3時2分 微弱



津波予報区に対応する沿岸の市町村は次の通りです。

■伊豆諸島

東京都：大島町、新島村、利島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村

■小笠原諸島

東京都：小笠原村

■相模湾・三浦半島

神奈川県：横須賀市（観音崎東端以北の東京湾沿岸を除く。）、三浦市、葉山町、逗子市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、大磯町、二宮町、小田原市、真鶴町、湯河原町

■静岡県

静岡県：熱海市、伊東市、東伊豆町、河津町、下田市、南伊豆町、静岡市、松崎町、西伊豆町、伊豆市、沼津市、富士市、焼津市、吉田町、牧之原市、御前崎市、掛川市、袋井市、磐田市、浜松市、湖西市

■三重県南部

三重県：鳥羽市、伊勢市、志摩市、南伊勢町、紀北町、大紀町、尾鷲市、熊野市、御浜町、紀宝町

■和歌山県

和歌山県：新宮市、那智勝浦町、太地町、串本町、すさみ町、白浜町、田辺市、みなべ町、印南町、御坊市、美浜町、日高町、由良町、広川町、湯浅町、有田市、海南市、和歌山市

■高知県

高知県：東洋町、室戸市、奈半利町、田野町、安田町、安芸市、芸西村、香南市、南国市、高知市、土佐市、須崎市、中土佐町、四万十町、黒潮町、四万十市、土佐清水市、大月町、宿毛市

■宮崎県

宮崎県：延岡市、門川町、日向市、都農町、川南町、高鍋町、新富町、宮崎市、日南市、串間市

■鹿児島県東部

鹿児島県：志布志市、大崎町、東串良町、肝付町、南大隅町（佐多岬南端以北の太平洋沿岸に限る。）

■種子島・屋久島地方

鹿児島県：西之表市、中種子町、南種子町、屋久島町、三島村

■奄美群島・トカラ列島

鹿児島県：喜界町、奄美市、瀬戸内町、徳之島町、和泊町、知名町、与論町、伊仙町、天城町、宇検村、大和村、龍郷町、十島村

■沖縄本島地方

沖縄県：名護市、大宜味村、国頭村、東村、宜野座村、金武町、うるま市、沖縄市、北中城村、中城村、西原町、八重瀬町、糸満市、豊見城市、渡嘉敷村、座間味村、久米島町、粟国村、那覇市、浦添市、宜野湾市、北谷町、嘉手納町、読谷村、恩納村、本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村、今帰仁村、渡名喜村、 南城市、与那原町

■宮古島・八重山地方

沖縄県：宮古島市、石垣市、多良間村、竹富町、与那国町

